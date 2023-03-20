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В Пермском Политехе предложили оснастить платные дороги безбарьерной системой оплаты

13.07 Пятница, 24 марта 2023
Пермский край: новости дня
Министерство транспорта Российской Федерации и государственная компания «Автодор» разработали стратегию по развитию сети скоростных автодорог до 2035 года. Одним из факторов появления запроса является безопасность дорожного движения с высокой разрешенной скоростью по сравнению с бесплатными альтернативными. Однако организация проезда через платные дороги предусматривает обязательную остановку автомобиля на пункте взимания платы, что для водителей является существенным недостатком, поскольку из-за снижения скорости движения при подъезде к шлагбауму с разрешенных 130 км/ч до 20–30 км/ч возникают заторы. Разработчики Пермского Политеха посчитали выгоду от использования безбарьерной системы оплаты на платных трассах. Технология с помощью камеры будет фиксировать факт проезда автомобиля, определять номера государственной регистрации и онлайн снимать плату за проезд.

Исследование опубликовано в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология».

На сегодня на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области при подъезде к пункту взимания платы за проезд по трассе цифровая система определяет класс автомобиля и выводит на дисплей монитора установленный тариф. Если машина оснащена приобретенным в собственность или взятым в аренду средством автоматической оплаты (транспондер, прибор Т-Pass), то при проезде пункта оплаты на дороге плата за проезд бесконтактно считывается и выездной шлагбаум открывается, если такой системы нет, автовладелец должен оплатить проезд у кассира. Из-за последовательного снижения скорости движения при подъезде к въездному шлагбауму возникают пробки.

Чтобы избежать скопления машин в зоне оплаты, министерство транспорта увеличивает количество полос в кассовых пунктах. Политехники предложили в качестве решения проблемы использовать рамки, представляющие комплект оборудования, которое собирает информацию с проезжающего транспорта. Например, камеры, фиксирующие факт проезда автомобиля и считывающие номера государственной регистрации, лазерные датчики, определяющие габариты машины, антенны, распознающие автоматическую оплату, а также промышленный компьютер, который необходим для первичной обработки информации и ее передачи в центральную систему. Оплатить проезд водитель может самостоятельно на специальном сайте или непосредственно в пунктах оплаты. В случае неоплаты водитель получает штраф.

– Для того чтобы удостовериться в эффективности технологии, нами был проведен анализ работы пунктов взимания платы. Для этого учитывали количество полос, которые могут потребоваться для их эффективного функционирования, время движения, требуемое для пропуска водителей, которые используют наличный и безналичный способы оплаты, и три варианта уровня загрузки пункта. Первый случай – когда образуется транспортный затор. Второй – когда возможно небольшое скопление на дороге транспортных средств. Третий случай – транспортные средства перед шлюзом пункта взимания платы не наблюдаются. Выяснилось, что один автомобиль на пункте взимания платы в среднем потратит 12 минут, – рассказал аспирант кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Владислав Брызгалов.

– Использование безбарьерной системы исключает создание классических пунктов взимания платы, что позволяет увеличить пропускную способность, и при этом имеет высокий уровень распознаваемости транспортных средств. Также технология позволяет сократить денежные затраты на устройство и организацию пунктов, принимающих оплату. Кроме того, благодаря технологии снизится количество ДТП вследствие равномерного безостановочного движения, – сообщила доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Марина Карпушко.

Опираясь на опыт стран, где аналогичная технология уже внедрена, можно сделать вывод об ее эффективности с точки зрения экономической выгоды для бюджета государства.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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