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Прикамский Росреестр разъясняет, могут ли наследники воспользоваться «дачной амнистией 2.0»

13.15 Четверг, 23 марта 2023
Пермский край: новости дня
Наследники могут воспользоваться упрощенным механизмом оформления земельного участка и расположенного на нем жилого дома, который построен до 14.05.1998 года.

Для этого наследник, помимо основных документов, должен представить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома. Какие еще документы нужны наследнику, чтобы оформить право собственности на унаследованный дом и земельный участок, разъясняет Управление Росреестра по Пермскому краю.

Если земельный участок не стоит на кадастровом учете, то необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки схемы земельного участка. Далее со схемой нужно обратиться в муниципалитет с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

При положительном ответе органа местного самоуправления необходимо заказать у кадастрового инженера межевой план земельного участка и технический план жилого дома, если он не стоит на кадастровом учете. Затем нужно обратиться в офис МФЦ, оплатить госпошлину 2000 рублей и оформить документы для постановки объектов на кадастровый учет и регистрации прав на них.

Подать документы можно и в электронном виде через «Личный кабинет» на официальном сайте Росреестра, подписав их усиленной квалифицированной электронной подписью.

Однако направить документы в Росреестр для оформления прав собственности на дом и земельный участок от имени наследника вправе и органы местного самоуправления. Для этого гражданин должен обратиться в местную администрацию и предоставить необходимые документы, доверенность не нужна. Госпошлину в этом случае платить не нужно. После регистрации прав получить готовые документы можно в администрации.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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