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Открыт прием заявок на конкурс инновационных проектов «Изобретатели Пермского края»

13.12 Четверг, 23 марта 2023
Пермский край: новости дня
К участию приглашаются студенты, аспиранты и сотрудники высших учебных заведений Прикамья, которые занимаются изобретательской, инженерной и научно-инновационной деятельностью. Попробовать свои силы можно как индивидуально, так и в составе проектной команды. Для регистрации необходимо заполнить заявку и прикрепить заполненный паспорт проекта в PDF-формате до 9 апреля включительно здесь: https://forms.yandex.ru/u/641449f26938720a9da1286e/.

Решение своих проектных разработок участники смогут продемонстрировать в одной из трех номинаций:
- «Новая идея», в которой нужно представить концептуальное видение разработки или изобретения;
- «Текущая разработка», где участники продемонстрируют разработку или изобретение, находящееся на стадии проектирования или конструирования;
- «Готовый прототип». В этой номинации необходимо показать работающую модель, лабораторный или опытный образец устройства.

Программа конкурса позволит исследователям скорректировать вектор продвижения инновационного проекта и обрести полезные связи с единомышленниками.

Среди ключевых мероприятий проекта значатся:
- Заочная экспертиза проектов;
- Обучение полезным и актуальным навыкам технологического предпринимательства;
- Нетворкинг-сессия;
- Очная защита проектов;
- Торжественная церемония награждения.

Обладателями главного приза конкурса «Яндекс. Станция мини» станут победители в каждой из номинаций в двух треках «Ученые» и «Студенты». Призерам также будут вручены ценные призы.

Реализация конкурса осуществляется в рамках десятилетия науки и технологий при финансовой поддержке грантового конкурса от ПАО «Сибур» «Формула хороших дел».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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