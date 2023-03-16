Открыт прием заявок на конкурс инновационных проектов «Изобретатели Пермского края»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

К участию приглашаются студенты, аспиранты и сотрудники высших учебных заведений Прикамья, которые занимаются изобретательской, инженерной и научно-инновационной деятельностью. Попробовать свои силы можно как индивидуально, так и в составе проектной команды. Для регистрации необходимо заполнить заявку и прикрепить заполненный паспорт проекта в PDF-формате до 9 апреля включительно здесь: https://forms.yandex.ru/u/641449f26938720a9da1286e/.Решение своих проектных разработок участники смогут продемонстрировать в одной из трех номинаций:- «Новая идея», в которой нужно представить концептуальное видение разработки или изобретения;- «Текущая разработка», где участники продемонстрируют разработку или изобретение, находящееся на стадии проектирования или конструирования;- «Готовый прототип». В этой номинации необходимо показать работающую модель, лабораторный или опытный образец устройства.Программа конкурса позволит исследователям скорректировать вектор продвижения инновационного проекта и обрести полезные связи с единомышленниками.Среди ключевых мероприятий проекта значатся:- Заочная экспертиза проектов;- Обучение полезным и актуальным навыкам технологического предпринимательства;- Нетворкинг-сессия;- Очная защита проектов;- Торжественная церемония награждения.Обладателями главного приза конкурса «Яндекс. Станция мини» станут победители в каждой из номинаций в двух треках «Ученые» и «Студенты». Призерам также будут вручены ценные призы.Реализация конкурса осуществляется в рамках десятилетия науки и технологий при финансовой поддержке грантового конкурса от ПАО «Сибур» «Формула хороших дел».