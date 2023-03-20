Пермячка выплатила банку порядка 4,5 млн рублей задолженности ради своей иномарки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жительница Перми оформила кредит в одном из банков, но возвращать деньги не стала. Когда сумма долга превысила 4 млн 420 тысяч рублей представители кредитной организации обратились в суд.Исполнительный документ о взыскании крупной задолженности поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав предупредил о сроках и последствиях неисполнения требований, однако мер к погашению долга не последовало.В рамках исполнительного производства было установлено, что за должницей зарегистрирован автомобиль BMW X3 2021 года выпуска. Транспортное средство было разыскано и подвергнуто аресту. Гражданку предупредили, что если в течение 10 дней она не погасит долг, внедорожник реализуют на торгах. Сравнив размер задолженности и стоимость машины, пермячка предпочла сохранить роскошное средство передвижения. В кратчайшие сроки она нашла необходимые денежные средства и исполнила свои финансовые обязательства перед банком. BMW возвращено владелице, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.