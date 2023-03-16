Направляя обращение о нарушении земельного законодательства, необходимо предъявить паспорт, поясняет Росреестр Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю обращает внимание граждан на особенности рассмотрения обращений о нарушениях земельного законодательства.Обращения принимаются к рассмотрению только после установления и подтверждения личности заявителя. Это требование установлено статьей 59 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».Есть несколько способов направления таких обращений, при которых личность заявителя будет идентифицирована.1. Обратиться лично в Управление Росреестра по Пермскому краю с предъявлением документа, удостоверяющего личность.2. Обратиться лично в любой офис МФЦ с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина.3. Отправить обращение на сайте Госуслуг https://www.gosuslugi.ru после прохождения идентификации и аутентификации заявителя. При подаче обращения гражданином оно должно быть подписано простой либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче обращения организацией заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.Если от имени заявителя действует его представитель, то у представителя должна быть нотариальная доверенность с указанием соответствующих полномочий.При направлении обращений иными способами должностные лица Росреестра принимают меры по установлению личности гражданина и полномочий представителя.Например, если обращение или жалоба направлена по почте или по электронной почте, сотрудники Управления Росреестра уведомляют заявителя о том, что необходимо установление личности гражданина, а для этого надо прийти в Управление Росреестра лично и предъявить паспорт. На все это нужно дополнительное время.Если личность гражданина или полномочия представителя не подтверждаются, то Управление Росреестра отказывает в проведении проверки фактов нарушений, изложенных в обращении.Напомним, в 2023 году отменены плановые проверки соблюдения земельного законодательства. Акцент - на проведение мероприятий по профилактике нарушений.Внеплановые проверки в отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут проводиться по согласованию с прокуратурой только в случае угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения ЧС природного и техногенного характера, а также при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований.