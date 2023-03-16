Возрастное ограничение 18+

Направляя обращение о нарушении земельного законодательства, необходимо предъявить паспорт, поясняет Росреестр Прикамья

13.03 Среда, 22 марта 2023
Пермский край: новости дня
Управление Росреестра по Пермскому краю обращает внимание граждан на особенности рассмотрения обращений о нарушениях земельного законодательства.

Обращения принимаются к рассмотрению только после установления и подтверждения личности заявителя. Это требование установлено статьей 59 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Есть несколько способов направления таких обращений, при которых личность заявителя будет идентифицирована.
1. Обратиться лично в Управление Росреестра по Пермскому краю с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
2. Обратиться лично в любой офис МФЦ с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина.
3. Отправить обращение на сайте Госуслуг https://www.gosuslugi.ru после прохождения идентификации и аутентификации заявителя. При подаче обращения гражданином оно должно быть подписано простой либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче обращения организацией заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если от имени заявителя действует его представитель, то у представителя должна быть нотариальная доверенность с указанием соответствующих полномочий.

При направлении обращений иными способами должностные лица Росреестра принимают меры по установлению личности гражданина и полномочий представителя.

Например, если обращение или жалоба направлена по почте или по электронной почте, сотрудники Управления Росреестра уведомляют заявителя о том, что необходимо установление личности гражданина, а для этого надо прийти в Управление Росреестра лично и предъявить паспорт. На все это нужно дополнительное время.

Если личность гражданина или полномочия представителя не подтверждаются, то Управление Росреестра отказывает в проведении проверки фактов нарушений, изложенных в обращении.

Напомним, в 2023 году отменены плановые проверки соблюдения земельного законодательства. Акцент - на проведение мероприятий по профилактике нарушений.

Внеплановые проверки в отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут проводиться по согласованию с прокуратурой только в случае угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения ЧС природного и техногенного характера, а также при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловская транспортная прокуратура прикрыла интернет-торговлю орехами
16 марта 2023
Уральский академический филармонический оркестр ищет музыкантов
20 марта 2023
В Нижнем Тагиле увеличилось число обращений в травмпункты из-за гололеда
17 марта 2023
Налётчика на пункты выдачи микрозаймов задержали в Екатеринбурге
21 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:03 Направляя обращение о нарушении земельного законодательства, необходимо предъявить паспорт, поясняет Росреестр Прикамья
12:58 Исследование ученых Пермского Политеха повысит качество 3D-печати титановыми сплавами
10:04 ФССП России приглашает принять участие в конкурсе на лучшее освещение ее деятельности
14:17 Исследование учёных Пермского Политеха поможет в ускорении производства новых отечественных авиадвигателей
14:12 В «Горьковке» ждут изобретателей и любителей искусства
09:54 Пермяк перебрался на юг, забыв закрыть вопрос о добровольной материальной помощи своей дочери
15:45 Как составить собственную карту, узнали второклассники пермской школы № 7 на уроке картографии
12:52 Методика ученых Пермского Политеха поможет усовершенствовать систему здравоохранения
10:11 Пермский профессор выплатил многотысячный штраф за хищение денег у alma mater
13:26 Ученые Пермского Политеха рассчитали устойчивость домов из вертикального бруса
10:19 В Перми судебные приставы взыскали с застройщика более 290 тысяч рублей для устранения дефектов, обнаруженных в новой квартире.
13:14 Исследование ученых Пермского Политеха позволит снизить риск операций на сердце
13:11 «Горьковка» приглашает пермяков на уикенд
11:43 Благодаря судебным приставам клиенты турагенства получили компенсации за сорванный отдых
13:23 Неизданные рассказы Сэлинджера впервые прозвучат на пермской сцене
13:05 Компьютерная модель ученых Пермского Политеха поможет в диагностике и лечении неврологического заболевания кисти руки
13:06 В феврале жители Прикамья оформили в Росреестре более 1000 домов
13:02 Асфальт для мостов станет прочнее благодаря новой технологии Пермского Политеха
10:30 В Добрянке оштрафовали школу за нарушение законодательства об исполнительном производстве
13:14 Защитить детское питание от токсичных веществ позволит методика ученых Пермского Политеха
13:11 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку, лекцию и встречу клуба
Все новости
14:07 В Чувашии выявлен третий случай заражения сибирской язвой
13:16 Скончался бывший глава ЦИК Владимир Чуров
12:59 Экс-глава СК по Волгоградской области Музраев приговорен к 20 годам колонии
12:22 СМИ: мэр Калининграда Любивый подал в отставку
12:01 Жители Уфы ощутили толчки землетрясения, произошедшего в Афганистане
11:21 Профессор ВШЭ упал в обморок в эфире программы Соловьёва
18:28 Минюст разработал законопроект о дополнительных свиданиях и звонках для осужденных и подозреваемых
17:27 В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина
17:08 МВД: в Иркутской области обнаружили криптоферму в коровнике
16:21 Брянский губернатор заявил об атаке беспилотника территории нефтеперекачивающей станции
15:43 Мишустин подписал распоряжение о переименовании реки Шайтанка в Преображенку
15:00 Госдума возобновляет прямые онлайн-трансляции заседаний
13:58 Депутат ГД Лантратова предложила ввести ответственность за «русофобию»
13:00 Число задержанных на акциях протеста во Франции выросло до 287
12:05 Суд отказал депутату ГД в иске против главы Коми о защите чести и достоинства
11:06 Против блогера-миллионника Митрошиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов
10:46 Генерал-майор Росгвардии Драгомирецкий подозревается в получении многомиллионных взяток
18:33 СМИ: в Белгородской области задержан бывший мэр Старого Оскола
17:39 Владимир Путин выступил на коллегии МВД, главные заявления
16:04 Владимир Путин выступает на расширенной коллегии МВД
15:19 Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK