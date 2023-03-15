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ФССП России приглашает принять участие в конкурсе на лучшее освещение ее деятельности

10.04 Среда, 22 марта 2023
Пермский край: новости дня
В Федеральной службе судебных приставов утверждено новое положение о ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшее информационное освещение деятельности ведомства.

Наряду с традиционными номинациями, в которых определяются лучшие материалы в печатных и интернет-СМИ, а также радио- и телесюжеты, организаторы конкурса ввели новые номинации: «Лучший фоторепортаж» и «Лучший проект в социальных медиа». Первая номинация присуждается за лучшую серию снимков в печатном или интернет-СМИ, вторая — за лучший информационный проект в социальных сетях и мессенджерах.

Также изменились сроки проведения конкурса. Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять до 30 сентября конкурсного года в территориальный орган ФССП России того субъекта Российской Федерации, где работает СМИ.

Заявки оформляются в произвольном виде с указанием фамилии, имени и отчества автора, места его работы и должности, названия конкурсной работы, номинации, в которой она будет представлена, адреса электронной почты и контактного телефона.

К заявке прилагается конкурсная работа. В соответствии с новым положением, все материалы предоставляются на конкурс в электронном виде. Если это публикация в печати или в интернет-СМИ, текст предоставляется в формате PDF. Материалы в интернет-СМИ могут быть также представлены в текстовом формате с указанием активной ссылки на интернет-страницу издания. Телевизионные и радиоматериалы принимаются в форматах AVI, MPEG, (видеоматериалы) и МРЗ (аудиоматериалы).

Традиционно при определении победителей будет учитываться оригинальность подачи материала, актуальность и полнота раскрытия выбранной журналистом темы. Не менее важен и технический аспект – качество использованного аудио- и видеоряда.

Подведение итогов Всероссийского конкурса состоится в декабре конкурсного года. Награждение победителей будет приурочено к профессиональному празднику журналистов — Дню российской печати, который отмечается 13 января.

Ознакомиться с положением о ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов можно на сайте ведомства: https://fssp.gov.ru/konkurs_smi/.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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