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Пермяк перебрался на юг, забыв закрыть вопрос о добровольной материальной помощи своей дочери
Пермский край: новости дня
В отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины алиментов на содержание дочери 2004 года рождения.
Несмотря на то, что ребенок должника уже достиг совершеннолетия, судебные приставы продолжали работу по исполнительному производству, взыскивая накопившуюся задолженность в размере порядка 1 млн 200 тысяч рублей. Долгое время сотрудникам службы не удавалось установить местонахождение неплательщика, запросы в регистрирующие органы и кредитные организации не давали никакого результата. Неожиданно в подразделение ведомства пришла женщина, представившаяся матерью должника. Она откликнулась на очередное требование о явке на прием, адресованное ее сыну. Гражданка пояснила, что разыскиваемый уже давно переехал в Красноярск, а бывшая невестка вместе с внучкой перебрались в Сочи. Также она сообщила, что образовавшуюся задолженность по алиментам сын погасил напрямую экс-супруге, забыв уведомить об этом судебного пристава.
Несмотря на заверения посетительницы, сотрудник службы не мог окончить исполнительное производство без подтверждения факта полного погашения долга. Выйти на связь со взыскательницей удалось с помощью одной из популярных социальных сетей. Из переписки с женщиной стало ясно, что должник действительно исполнил все свои финансовые обязательства перед дочерью. Не желая неприятностей бывшему мужу, взыскательница прислала судебному приставу заявление об окончании исполнительного производства.
Несмотря на то, что ребенок должника уже достиг совершеннолетия, судебные приставы продолжали работу по исполнительному производству, взыскивая накопившуюся задолженность в размере порядка 1 млн 200 тысяч рублей. Долгое время сотрудникам службы не удавалось установить местонахождение неплательщика, запросы в регистрирующие органы и кредитные организации не давали никакого результата. Неожиданно в подразделение ведомства пришла женщина, представившаяся матерью должника. Она откликнулась на очередное требование о явке на прием, адресованное ее сыну. Гражданка пояснила, что разыскиваемый уже давно переехал в Красноярск, а бывшая невестка вместе с внучкой перебрались в Сочи. Также она сообщила, что образовавшуюся задолженность по алиментам сын погасил напрямую экс-супруге, забыв уведомить об этом судебного пристава.
Несмотря на заверения посетительницы, сотрудник службы не мог окончить исполнительное производство без подтверждения факта полного погашения долга. Выйти на связь со взыскательницей удалось с помощью одной из популярных социальных сетей. Из переписки с женщиной стало ясно, что должник действительно исполнил все свои финансовые обязательства перед дочерью. Не желая неприятностей бывшему мужу, взыскательница прислала судебному приставу заявление об окончании исполнительного производства.
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