Пермяк перебрался на юг, забыв закрыть вопрос о добровольной материальной помощи своей дочери

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины алиментов на содержание дочери 2004 года рождения.Несмотря на то, что ребенок должника уже достиг совершеннолетия, судебные приставы продолжали работу по исполнительному производству, взыскивая накопившуюся задолженность в размере порядка 1 млн 200 тысяч рублей. Долгое время сотрудникам службы не удавалось установить местонахождение неплательщика, запросы в регистрирующие органы и кредитные организации не давали никакого результата. Неожиданно в подразделение ведомства пришла женщина, представившаяся матерью должника. Она откликнулась на очередное требование о явке на прием, адресованное ее сыну. Гражданка пояснила, что разыскиваемый уже давно переехал в Красноярск, а бывшая невестка вместе с внучкой перебрались в Сочи. Также она сообщила, что образовавшуюся задолженность по алиментам сын погасил напрямую экс-супруге, забыв уведомить об этом судебного пристава.Несмотря на заверения посетительницы, сотрудник службы не мог окончить исполнительное производство без подтверждения факта полного погашения долга. Выйти на связь со взыскательницей удалось с помощью одной из популярных социальных сетей. Из переписки с женщиной стало ясно, что должник действительно исполнил все свои финансовые обязательства перед дочерью. Не желая неприятностей бывшему мужу, взыскательница прислала судебному приставу заявление об окончании исполнительного производства.