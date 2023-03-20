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Как составить собственную карту, узнали второклассники пермской школы № 7 на уроке картографии

15.45 Понедельник, 20 марта 2023
Пермский край: новости дня
В современном мире никуда без карт. И это знает каждый ребенок. Это с успехом доказали ребята из 2 «Б» класса МАОУ СОШ № 7 г. Перми, для которых сотрудники Управления Росреестра по Пермскому краю провели в минувшую среду урок картографии на тему «Географическая карта».

В начале урока дети вспомнили, что такое карта, чем она отличается от глобуса, что такое масштаб, как называется на языке картографов суша и вода, узнали, как создаются современные цифровые карты.

Затем ребята приступили к творческому заданию – созданию собственной карты. Четыре группы трудились над своей частью карты Пермского края. Определяли, какая именно часть им досталась: юго-восточная, а, может, северо-западная, наносили цветовую основу карт, ориентируясь на физическую карту нашего края. Самые активные группы отметили крупные населенные пункты.

Самое главное – среди множества зверей, представленных в наборах с наклейками, нужно было выбрать и наклеить на карту именно тех животных, которые обитают в Пермском крае. И, конечно, на помощь своим ученикам пришла классный руководитель 2 «Б» Наталья Шиманская, которая помогла расселить всех животных в привычные для них места обитания.

Итогом работы стала карта животных Пермского края, которая получилась благодаря активной работе всех участников яркой и оригинальной. Защищая свои карты, дети рассказывали про своих животных и вписывали их в кроссворд на доске. В итоге было разгадано ключевое слово – «картография».

По школьным правилам, в конце урока дети получили домашнее задание на оценку: как настоящие картографы нарисовать свой путь в школу, соблюдая все правила составления карт.

Закрепить полученные знания и помнить о важности карт в нашей жизни поможет полезный подарок – карта-пазл Российской Федерации.

Второклассники доказали, что знают свою малую родину. А справятся ли взрослые с подобным испытанием? В качестве самопроверки можно пройти интерактивный картографический тест на знание административно-территориального деления Пермского края здесь: https://motovskikh.ru/permsky/.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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