Под контролем судебных приставов наведен порядок в лесопарках Кунгура

Марина Осипова © Вечерние ведомости

После применения административных мер представители местной администрации обратили внимание на рекреационные зоны родного города.Ранее в прокуратуру г. Кунгура поступила информация, что в сосновом бору, находящемся на территории города, производится несанкционированная вырубка деревьев. В ходе проверки документации был выявлен целый ряд недостатков, которые ставили под угрозу существование городских лесов.Прокурор г. Кунгура обратился в суд с требованием обязать администрацию населенного пункта устранить выявленные нарушения: провести лесоустройство, разработать лесохозяйственный регламент в отношении городских лесов, обеспечить проведение мероприятий по их охране, защите, воспроизводству. Слуги Фемиды удовлетворили заявленный иск.Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Работники органов принудительного исполнения уведомили представителей организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Но чиновники не вняли предупреждениям. Затягивание сроков исполнения решения суда закончилось применением штрафных санкций. На администрацию было наложено денежное взыскание в размере 30 тысяч рублей.После оплаты штрафа в отдел ведомства поступила документация, проверка которой показала, что требования исполнительного документа исполнены в полном объеме.