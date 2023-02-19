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Под контролем судебных приставов наведен порядок в лесопарках Кунгура

10.36 Среда, 22 февраля 2023
Пермский край: новости дня
После применения административных мер представители местной администрации обратили внимание на рекреационные зоны родного города.
Ранее в прокуратуру г. Кунгура поступила информация, что в сосновом бору, находящемся на территории города, производится несанкционированная вырубка деревьев. В ходе проверки документации был выявлен целый ряд недостатков, которые ставили под угрозу существование городских лесов.

Прокурор г. Кунгура обратился в суд с требованием обязать администрацию населенного пункта устранить выявленные нарушения: провести лесоустройство, разработать лесохозяйственный регламент в отношении городских лесов, обеспечить проведение мероприятий по их охране, защите, воспроизводству. Слуги Фемиды удовлетворили заявленный иск.

Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Работники органов принудительного исполнения уведомили представителей организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Но чиновники не вняли предупреждениям. Затягивание сроков исполнения решения суда закончилось применением штрафных санкций. На администрацию было наложено денежное взыскание в размере 30 тысяч рублей.

После оплаты штрафа в отдел ведомства поступила документация, проверка которой показала, что требования исполнительного документа исполнены в полном объеме.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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