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В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю подвели итоги работы за 2022 год

10.34 Вторник, 21 февраля 2023
Пермский край: новости дня
В актовом зале Арбитражного суда Пермского края состоялось заседание коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, посвященное итогам работы за прошедший год и постановке задач на будущее.

В заседании коллегии приняли участие представители государственной власти Пермского края и руководители правоохранительных органов Прикамья. В президиуме заседали главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, прокурор края Павел Бухтояров, председатель краевого суда Александр Суханкин, начальник ГУМВД России по Пермскому краю Александр Щеглов, врио регионального ГУФСИН Самир Бабаев и руководитель краевой УФНС Наталья Гурова.

С основным докладом на итоговом совещании выступил главный судебный пристав Прикамья полковник внутренней службы Абдул Алаудинов. Руководитель ГУФССП России по Пермскому краю отметил, что сотрудники ведомства продолжат трудиться над восстановлением справедливости в обществе, исполнением судебных решений и защитой прав прикамцев. Особое внимание будет уделяться взысканию алиментных платежей, долгов по заработной плате, предоставлению жилья нуждающимся категориям граждан. Будет продолжено сотрудничество с краевыми властями и взаимодействующими органами, а также омбудсменами Прикамья. Получат дальнейшее развитие патриотические и благотворительные инициативы, которые на протяжении долгих лет существуют в региональном ведомстве.

Во время коллегии состоялась церемония награждения сотрудников структурных подразделений ГУФССП России по Пермскому краю за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие показатели в работе.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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