Судебные приставы Мотовилихинского района г. Перми помогли пермяку встретиться с сыном

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Мужчину к ребенку длительное время не пускала бывшая супруга. Женщина постоянно отменяла ранее назначенные встречи, говорила, что ребенок занят, болеет, находится в гостях у родственников. Из-за того, что два взрослых человека не могли найти общий язык, страдал ребенок, который не понимал, почему не может увидеться с папой и просто сходить с ним погулять.Сотрудники ведомства неоднократно встречались с должницей и объясняли ей, что уклонение от исполнения судебного решения будет иметь для нее негативные правовые последствия. Но пермячка не прислушалась к их доводам. Тогда судебным приставом-исполнителем в отношении женщины был составлен административный протокол по ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. После уплаты штрафа гражданка пересмотрела свое отношение к общению ребенка с отцом.Судебные приставы вместе со взыскателем пришли в гости к маленькому мальчику, который впервые за долгое время смог обнять папу и получить от него подарок.