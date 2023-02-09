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В «Горьковке» научат кибербезопасности и отметят юбилей Жоржа Сименона

12.57 Вторник, 14 февраля 2023
Пермский край: новости дня
Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку детективов и в клуб по освоению интернета.

14 февраля в 16:00 состоится встреча клуба «Покорители Инета» (16+). Тема «Безопасная работа в сети интернет».

«Интернет сегодня – это не только источник информации, возможность общаться на расстоянии, игры и онлайн-покупки, но и угроза компьютерной безопасности», - рассказали организаторы. В рамках встречи они планируют обсудить: «Что такое вредоносные программы?», «В чем разница между вирусом и червем?», «Безопасные онлайн-платежи». Пойдет речь о том, как и зачем мошенники воруют логины и пароли от электронной почты, социальных сетей и многом другом, что поможет избежать негативных последствий при работе в Сети. Клуб создан в сентябре 2015 года для людей старшего возраста (50+), которые владеют некоторыми навыками работы на компьютере или на мобильном устройстве.

Зал совещаний (правое крыло, 2 этаж).

До 26 февраля работает выставка «Жорж Сименон - король детективного жанра» (12+).

Она приурочена к 120-летию со дня рождения бельгийского писателя Ж. Сименона (1903-1989). В экспозиции - романы знаменитого автора детективов на пяти языках: французском, немецком, польском, чешском и румынском. Каждый роман – это новая история о комиссаре Мегрэ, который во время путешествий расследует преступления. Сименон писал детективы и с другими участниками расследований, например: «Негритянский квартал», «Судьба семьи Малу», «Тюрьма» и «Президент», «Неизвестные в доме» и «Братья Рико». В последние годы жизни Сименон написал несколько автобиографических работ, одна из которых, «Письмо к моей матери», представлена на польском языке. Книги выдаются бесплатно на абонемент на 14 дней.

Отдел литературы на языках народов мира (левое крыло, 2 этаж).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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