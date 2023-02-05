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ПАО «Сбербанк» наказан административными штрафами за навязчивость и оказание психологического давления

10.25 Пятница, 10 февраля 2023
Пермский край: новости дня
100 тысяч рублей заплатит ПАО «Сбербанк» за использование запрещенных приемов в процессе возврата просроченной задолженности. Нарушения положений действующего законодательства в деятельности кредитной организации были выявлены в результате административных расследований, проведенных специалистами ГУФССП России по Пермскому краю на основании обращений граждан.

В первом случае представители ПАО «Сбербанк» неоднократно звонили заемщице и ее работодателю с требованием оплаты долга, несмотря на отсутствие согласия на такого рода взаимодействие. Даже после того, как сотрудниками банка было установлено, что один из номеров принадлежит третьему лицу, звонки не прекратились. В течение трех месяцев начальник заявительницы имел 58 вынужденных бесед со взыскателями долгов, что является нарушением допустимой нормы.

Поводом для второго обращения стало оказание психологического давления на пермяка, вовремя не погасившего задолженность по кредитной карте. После проведенной проверки аудиозаписей телефонных переговоров было установлено, что сотрудники банка пытались напугать должника применением к нему мер уголовного преследования в случае невозврата долга.

ПАО «Сбербанк» был признан виновным в совершении двух правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». В обоих случаях кредитной организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Юридическое лицо пыталось обжаловать данные решения. Но апелляционная инстанция оставила жалобы без удовлетворения.

ГУФССП России по Пермскому краю напоминает: если вы считаете, что действия, предпринимаемые кредитными или коллекторскими организациями по взысканию задолженности нарушают требования действующего законодательства, либо с вами взаимодействует лицо, не включенное в государственный реестр, вы вправе обратиться непосредственно в Главное управление ФССП России по Пермскому краю с заявлением о проведении проверки, либо направить его в письменном виде с приложением дополнительных документов в подтверждение ваших доводов, какими могут быть детализации оказанных услуг по вашему абонентскому номеру, аудиозаписи телефонных переговоров и т.д.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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