Депутат ЗС Силаев держит на контроле реконструкцию здания для общественного центра в Березниках

Марина Тушина © Вечерние ведомости

В этом году в Березниках откроется общественный центр. В нём разместятся городской Совет ветеранов, Общество инвалидов, Общество глухих, Общество слепых, Совет женщин, Союз «Чернобыль» России, а также Объединенный комитет территориального управления. Организации получат отдельные комфортные кабинеты и актовый зал для проведения массовых мероприятий.Предложение администрации города по созданию общественного центра поддержал депутат Законодательного собрания Пермского края, директор по безопасности компании «Уралкалий» Андрей Силаев. По его инициативе «Уралкалий» выделил средства на ремонт здания для центра.Сейчас в здании завершаются штукатурные работы, установка межкомнатных дверей, замена оконных блоков, кафельной плитки, сантехники, монтаж системы электроснабжения. В ближайшее время планируется замена входных дверей. Завершить основной блок ремонтных работ планируется в марте.Андрей Силаев, депутат ЗС Пермского края, директор по безопасности ПАО «Уралкалий»:«Я поддержал идею администрации по созданию общественного центра. Ведь кроме того, что организации переедут в чистое и удобное помещение, есть и другие плюсы. Собравшись вместе, сотрудники смогут усилить взаимодействие. Возможно, это будут какие-то совместные проекты. Цель у всех общественных организаций одна – это оказание необходимой помощи березниковцам и защита их интересов».