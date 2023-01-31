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Росреестр Прикамья поясняет, возможна ли регистрация недвижимости с недействительным паспортом

13.56 Четверг, 9 февраля 2023
Пермский край: новости дня
Индивидуальный предприниматель из Краснокамска заключил договор аренды торговых площадей в торговом центре. Сделка заключена по ранее выданной доверенности. При поступлении документов в Росреестр выяснилось, что в договоре аренды указаны данные недействительного паспорта арендатора. Государственная регистрация была приостановлена и проведена только после внесения изменений в договор.

При правовой экспертизе документов государственный регистратор установил, что в договоре указаны данные недействительного паспорта. Дело в том, что месяц назад арендатору исполнилось 45 лет, и он должен поменять свой паспорт на новый. Прежний паспорт числится в списке недействительных паспортов.

Такие истории нередки и встречаются при заключении договоров по ранее выданной доверенности, в которой указаны старые паспортные данные, при заключении дополнительного соглашения с указанием в нем старых паспортных данных из давно заключенного основного договора.

Проверить статус паспорта несложно. На сайте МВД есть общедоступный сервис «Проверка по списку недействительных паспортов». Если паспорт не значится недействительным, значит он действующий. В случае, если результат проверки имеет неверное значение, в этом же сервисе необходимо сообщить об ошибке в режиме реального времени в поле «Описание ошибки».

Поэтому перед заключением сделок Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует проверять паспорт на действительность. Особенно актуально это для тех, кому недавно исполнилось 20 или 45 лет, при смене фамилии при заключении или расторжении брака.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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