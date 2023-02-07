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Судебные приставы Прикамья убедили мать забрать ребенка из детского дома

10.02 Четверг, 9 февраля 2023
Пермский край: новости дня
Лишенная родительских прав жительница Пермского края ради возвращения дочери бросила вредные привычки, изменила образ жизни и выплатила долг по алиментам.

С 2019 года женщина находилась под пристальным вниманием судебных приставов Чернушинского и Куединского районов ГУФССП России по Пермскому краю. Именно тогда в отношении гражданки было возбуждено исполнительное производство о взыскании ¼ части дохода на содержание 9-летней дочери, которая находилась в детском доме.

Несмотря на все усилия сотрудников ведомства, безответственная мать не предпринимала попыток исполнить свои родительские обязанности. Она вела асоциальный образ жизни, нигде не работала, со своим ребенком связи не поддерживала, материальной помощи не оказывала. В итоге у нее накопился долг по алиментам в размере порядка 500 тысяч рублей. В соответствии с действующим законодательством за неуплату средств на содержание ребенка должница привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Наказание в виде 100 часов обязательных работ правонарушительница отбыла, но правильные выводы сделала только после возбуждении в ее отношении уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В ходе дознания сотрудники службы неоднократно беседовали с женщиной, разъясняли ей последствия уголовного наказания. Постоянное взаимодействие с судебными приставами повлияли на сознание должницы. До этого часто злоупотребляющая алкоголем гражданка бросила пить, стала следить за своей внешностью, а потом и вовсе поразила работников ведомства. В один из визитов она принесла с собой целую сумку денег, чтобы погасить задолженность по алиментам. Ей были выданы реквизиты для оплаты долга, которыми она незамедлительно воспользовалась по назначению в ближайшем отделении банка.

В настоящее время жительница Чернушки официально трудоустроилась в местную пекарню, текущие алиментные платежи удерживаются из ее заработка. Также гражданка уже собрала все необходимые документы для восстановления в родительских правах.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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