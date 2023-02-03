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«Уралкалий» вошел в Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла

10.06 Вторник, 7 февраля 2023
Пермский край: новости дня
«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, присоединился к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, созданному Российским экологическим оператором, ответственным за разработку и корректировку федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

В составе Консорциума «Уралкалий» совместно с национальными институтами науки и образования, а также предприятиями промышленного сектора будет принимать участие в работе над развитием научно-образовательного потенциала России для обеспечения перехода к экономике замкнутого цикла.

Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор»:
«Подписали соглашение с ПАО «Уралкалий» о присоединении к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Уверены в продуктивном сотрудничестве с одним из крупнейших мировых производителей калия. Ключевой задачей Консорциума является подготовка кадров для экономики замкнутого цикла в России, поэтому, помимо представителей бизнеса, в него входят вузы и научные организации нашей страны, представители реального сектора экономики. Напомню, что главный принцип циклической экономики - это вовлечение максимального количества отходов в переработку и повторный оборот, для этого необходимо участие каждого».

Елена Эскина, директор по устойчивому развитию ПАО «Уралкалий»:
«Уралкалий» постоянно адаптирует и совершенствует свои бизнес-процессы в соответствии с ведущими мировыми ESG-практиками и действующим законодательством. Вступление в Консорциум позволит компании оказывать поддержку педагогическому и научному сообществу, а также внедрять новые технологии в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла».

Компания в своей операционной деятельности уделяет значительное внимание вопросам ресурсосбережения и эффективного обращения с отходами, реализуя следующие мероприятия:
- модернизацию существующих и строительство новых производственных мощностей с приоритетами по максимальному извлечению ценного компонента из руды;
- утилизацию и размещение отходов на объектах, соответствующих требованиям санитарного и природоохранного законодательства;
- реализацию программы производственного экологического контроля, в рамках которой осуществляется мониторинг окружающей среды на территории объектов размещения отходов (шламохранилищ и солеотвалов) и пределах их воздействия.

В результате деятельности компании образуются в подавляющем большинстве (более 99,99%) неопасные отходы, а обращение с оставшейся долей образующихся отходов проводится в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Добавим, Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла основан РЭО в 2021 году. В его работе участвуют ведущие российские вузы, крупнейшие предприятия в сфере обращения с отходами, а также компании, приверженные принципам устойчивого развития.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости
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