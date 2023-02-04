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Как обезопасить свою недвижимость от мошенников, поясняет Росреестр Прикамья

13.42 Понедельник, 6 февраля 2023
Пермский край: новости дня
В Управление Росреестра по Пермскому краю обратился пермяк с просьбой запретить сделки с принадлежащей ему квартирой в связи с тем, что у него украли паспорт.

Возможно ли это? В ситуации разбирается начальник отдела регистрации арестов Управления Инесса Макарова: «Управление не может внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о запрете на регистрационные действия в отношении объекта недвижимости по просьбе человека. Эта запись вносится только по документам – основаниям. Такими документами являются определение суда о принятии обеспечительных мер по гражданскому иску, постановление суда о наложении ареста в рамках уголовного дела, постановление судебного пристава-исполнителя об аресте или запрете в рамках исполнительного производства. Эти акты должны быть направлены в Управление органом, принявшим решение о применении обеспечительной меры. Собственник объекта недвижимости может заранее позаботиться о безопасности своей недвижимости: подать заявление в Росреестр о невозможности регистрации без личного участия правообладателя».

Это можно сделать лично в МФЦ или заказать выездной прием сотрудников филиала ППК «Роскадастр» по Пермскому краю. Также заявление можно подать в электронном виде в «Личном кабинете правообладателя» на официальном сайте Росреестра.

Запись о невозможности регистрации без личного участия правообладателя, содержащаяся в ЕГРН, - основание для возврата без рассмотрения документов, поданных на регистрацию перехода, прекращения, ограничения права и обременения соответствующего объекта недвижимости, представленного иным лицом: не собственником недвижимости или его законным представителем.

При этом, если основанием для государственной регистрации права является вступившее в законную силу решение суда, а также требование судебного пристава-исполнителя, эта запись будет проигнорирована. Подробнее см. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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