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Чтобы скрыться от родительских обязанностей, должник из Перми сменил фамилию и место жительства

11.17 Понедельник, 6 февраля 2023
Пермский край: новости дня
По описанию внешности и особым приметам пыталась найти отца своих детей жительница г. Перми. Мужчина задолжал троим несовершеннолетним порядка 1 млн рублей и исчез из их жизни. Являясь трудоспособным, гражданин и не помышлял об официальной работе, которая могла бы решить вопрос с алиментными платежами.

Как стало известно из разговора со взыскательницей, родитель не проявлял рвения в общении с детьми, систематически игнорировал их нужды и участия в воспитании не принимал. Сотрудники органов принудительного исполнения объявили гражданина в розыск, так как по месту жительства его застать не удавалось, а иных сведений о его местонахождении известно не было. Мальчики и девочка оставались без денежной помощи и внимания отца.

Судебными приставами были направлены запросы в регистрирующие органы края. Из ответов стало известно, что нарушитель сменил персональные данные, чтобы скрыться от долга перед родными детьми. После уточнения новой фамилии неплательщика найти его не составило труда. Оказалась, что он уж некоторое время проживает в г. Сочи. Но теперь беззаботной жизни настал конец. Исполнительное производство передано по территориальности коллегам из Краснодарского края, которые примут все предусмотренные законом меры, чтобы добиться от должника выплаты полагающихся детям денег.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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