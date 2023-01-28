В Росреестре Прикамья рассказали, какие преимущества получает собственник дома блокированной застройки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 1 марта 2022 года вступивший в силу федеральный закон определил судьбу каждого из блоков «дома блокированной застройки»: быть самостоятельным объектом капитального строительства.В Управление Росреестра по Пермскому краю в связи с этим поступают вопросы от пермяков, как быть с документами на такие объекты, вносить в них изменения или нет.В одном из последних обращений жительница Березников пишет: «Я живу в доме из двух квартир. Прочитала, что сейчас есть новый закон, по которому моя квартира считается «домом блокированной застройки». У меня вопрос: обязана ли я внести исправления в документы? В чем польза для меня, если я это сделаю?»На вопрос отвечает Нелли Егошина, начальник межмуниципального отдела по Березниковскому, Усольскому районам Управления: «Закон не обязывает собственников квартир, находящихся в двух-трехквартирных домах, с самостоятельными выходами на земельные участки, вносить изменения в документы о праве собственности на квартиру. По желанию собственники могут внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости о виде объекта недвижимости. Сделать это несложно. Нужно обратиться в МФЦ с заявлением об учете изменений назначения и вида разрешенного использования объекта: вместо «квартира» указать «дом блокированной застройки».Важно. С таким заявлением должны обратиться одновременно все собственники квартир. При отсутствии заявления хотя бы одного из собственников решить этот вопрос можно будет только в суде.Какие преимущества дает запись в ЕГРН о том, что квартира является домом блокированной застройки? Можно оформить земельный участок под своим домом в собственность, что значительно упростит использование и распоряжение земельным участком, в том числе исключит возможные предписания по незаконному использованию земельного участка. Также у собственников появится возможность участвовать в программе догазификации, если это необходимо.