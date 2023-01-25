Расчеты ученых Пермского Политеха позволят строить дешевое жилье

Марина Осипова © Вечерние ведомости

При строительстве жилых и общественных зданий важную роль играет не только прочность конструкций, но и затраты на их возведение. Для зданий выстой до 25 этажей требуемые устойчивость и экономичность обеспечиваются с помощью каркасных систем. Ученые Пермского Политеха выяснили, какие строительные каркасы наиболее эргономичны. Исследование выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».Исследование, опубликованное в журнале «Инженерный вестник Дона» (№10, 2022 г.), вносит вклад в обеспечение технологического суверенитета России.Применяемые сегодня строительные каркасы можно разделить на три основные группы: монолитные, сборные и сборно-монолитные. Преимуществами монолитного домостроения являются разнообразие архитектурных решений, качественная звуко- и теплоизоляция, отсутствие соединительных швов. Но такое строительство осложняется зависимостью от погодных условий и необходимостью возведения массивных строительных лесов.Сборный метод, в свою очередь, позволяет строить здания намного быстрее. Он не завязан на погодные условия и не требует возведения дополнительных сооружений. Но в этом случае уровень звуко- и теплоизоляции ниже, чем при монолитном строительстве, а планировки однотипны. Сгладить недостатки обеих систем позволяет сборно-монолитное строительство.— В рамках исследования были спроектированы раскладка плит перекрытия, узел соединения сборных плит перекрытия с колоннами и монолитный стык сборных плит перекрытия. Несмотря на локальное удорожание, вызванное применением сборных колонн, экономичность сборно-монолитного каркаса по всем параметрам превосходит экономичность монолитного каркаса. Замена монолитного каркаса на сборно-монолитный означает, что существенная часть строительных работ, выполняемых на объекте под открытым небом, перемещена на предприятия сборного железобетона, где они будут выполнены более качественно и с меньшими трудозатратами, — рассказывает старший преподаватель кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» Артем Лысков.Ученые рассчитали, что замена монолитных конструкций сборными вдвое сократит трудозатраты на возведение каркаса здания и позволит увеличить скорость строительства на 30%. Применение многопустотной сборной плиты снижает вес перекрытия по сравнению с монолитным более чем на 30%, сокращается стоимость практически всех конструктивных элементов здания, включая затраты на возведение фундамента и перекрытий. Дом при этом остается прочным и безопасным.