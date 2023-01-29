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Судебные приставы взыскали с бизнесмена 300 тысяч рублей в пользу отделения Пенсионного Фонда России в Пермском крае

09.57 Четверг, 2 февраля 2023
Пермский край: новости дня
По решению суда индивидуальный предприниматель из г. Красновишерска должен был выплатить государственному учреждению неустойку по договору контракта на оказания услуг по оборудованию одного из офисов системой видеонаблюдения. В указанный срок исполнитель не предоставил заказчику документы, подтверждающие готовность работы.

В отделении судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю возбудили в отношении должника исполнительное производство, информация о чем незамедлительно отразилась в личном кабинете справочно-информационного интернет-портала «ГосУслуги». После этого бизнесмен связался по телефону с сотрудником ведомства и пообещал в течении 5 суток перевести необходимую сумму на депозитный счет подразделения. Но свое слово не сдержал. Тогда судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на банковские счета неплательщика. Денежных средств, находившихся на них, хватило для того чтобы полностью погасить финансовые обязательства красновишерца. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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