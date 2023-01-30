Росреестр разъясняет прикамцам, как получить «забытые» после оформления недвижимости документы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Вовремя не полученные в офисах МФЦ документы о недвижимости хранятся и предоставляются филиалом ППК «Роскадастр» по Пермскому краю.Запросить документы можно в офисах МФЦ, в Роскадастре, но получить их можно только в Роскадастре. Для получения услуги необходимо заполнить заявление о возврате невостребованных документов и предъявить документ, удостоверяющий личность. Если документы получает представитель заявителя, необходимо предоставить нотариально удостоверенную доверенность, содержащую соответствующие полномочия.Неполученные вовремя документы выдаются бесплатно при личном обращении в офис. Можно заказать доставку документов курьером, но эта услуга платная.В филиале Роскадастра невостребованные документы можно получить несколькими способами:- по месту хранения документов (в день обращения);- независимо от места хранения документов, в том числе по экстерриториальному принципу (заявитель получит уведомление о доставке документов);- курьерской доставкой.Выбрать способ доставки документов можно в момент подачи заявления, сделав отметку в графе «Способ получения документов».Подробную информацию о месте хранения невостребованных документов, способах и сроках их получения можно узнать в филиале Роскадастра по Пермскому краю лично по адресу: Пермь, ул. Дзержинского, 35 или по телефону: 8 (342) 201-71-15, выбрав пункт «4» голосового меню.