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Росреестр разъясняет прикамцам, как получить «забытые» после оформления недвижимости документы
Пермский край: новости дня
Вовремя не полученные в офисах МФЦ документы о недвижимости хранятся и предоставляются филиалом ППК «Роскадастр» по Пермскому краю.
Запросить документы можно в офисах МФЦ, в Роскадастре, но получить их можно только в Роскадастре. Для получения услуги необходимо заполнить заявление о возврате невостребованных документов и предъявить документ, удостоверяющий личность. Если документы получает представитель заявителя, необходимо предоставить нотариально удостоверенную доверенность, содержащую соответствующие полномочия.
Неполученные вовремя документы выдаются бесплатно при личном обращении в офис. Можно заказать доставку документов курьером, но эта услуга платная.
В филиале Роскадастра невостребованные документы можно получить несколькими способами:
- по месту хранения документов (в день обращения);
- независимо от места хранения документов, в том числе по экстерриториальному принципу (заявитель получит уведомление о доставке документов);
- курьерской доставкой.
Выбрать способ доставки документов можно в момент подачи заявления, сделав отметку в графе «Способ получения документов».
Подробную информацию о месте хранения невостребованных документов, способах и сроках их получения можно узнать в филиале Роскадастра по Пермскому краю лично по адресу: Пермь, ул. Дзержинского, 35 или по телефону: 8 (342) 201-71-15, выбрав пункт «4» голосового меню.
Запросить документы можно в офисах МФЦ, в Роскадастре, но получить их можно только в Роскадастре. Для получения услуги необходимо заполнить заявление о возврате невостребованных документов и предъявить документ, удостоверяющий личность. Если документы получает представитель заявителя, необходимо предоставить нотариально удостоверенную доверенность, содержащую соответствующие полномочия.
Неполученные вовремя документы выдаются бесплатно при личном обращении в офис. Можно заказать доставку документов курьером, но эта услуга платная.
В филиале Роскадастра невостребованные документы можно получить несколькими способами:
- по месту хранения документов (в день обращения);
- независимо от места хранения документов, в том числе по экстерриториальному принципу (заявитель получит уведомление о доставке документов);
- курьерской доставкой.
Выбрать способ доставки документов можно в момент подачи заявления, сделав отметку в графе «Способ получения документов».
Подробную информацию о месте хранения невостребованных документов, способах и сроках их получения можно узнать в филиале Роскадастра по Пермскому краю лично по адресу: Пермь, ул. Дзержинского, 35 или по телефону: 8 (342) 201-71-15, выбрав пункт «4» голосового меню.
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