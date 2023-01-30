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Росреестр разъясняет прикамцам, как получить «забытые» после оформления недвижимости документы

13.12 Среда, 1 февраля 2023
Пермский край: новости дня
Вовремя не полученные в офисах МФЦ документы о недвижимости хранятся и предоставляются филиалом ППК «Роскадастр» по Пермскому краю.

Запросить документы можно в офисах МФЦ, в Роскадастре, но получить их можно только в Роскадастре. Для получения услуги необходимо заполнить заявление о возврате невостребованных документов и предъявить документ, удостоверяющий личность. Если документы получает представитель заявителя, необходимо предоставить нотариально удостоверенную доверенность, содержащую соответствующие полномочия.

Неполученные вовремя документы выдаются бесплатно при личном обращении в офис. Можно заказать доставку документов курьером, но эта услуга платная.

В филиале Роскадастра невостребованные документы можно получить несколькими способами:
- по месту хранения документов (в день обращения);
- независимо от места хранения документов, в том числе по экстерриториальному принципу (заявитель получит уведомление о доставке документов);
- курьерской доставкой.

Выбрать способ доставки документов можно в момент подачи заявления, сделав отметку в графе «Способ получения документов».

Подробную информацию о месте хранения невостребованных документов, способах и сроках их получения можно узнать в филиале Роскадастра по Пермскому краю лично по адресу: Пермь, ул. Дзержинского, 35 или по телефону: 8 (342) 201-71-15, выбрав пункт «4» голосового меню.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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