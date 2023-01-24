Возрастное ограничение 18+
Прикамские судебные приставы взыскали с должников по алиментам порядка 1 млрд рублей и начали медиакампанию «Подари ребенку детство»
Пермский край: новости дня
Взыскание задолженностей по алиментным платежам — приоритетное направление в деятельности прикамских судебных приставов. Ежедневно сотрудники службы трудятся над тем, чтобы маленькие соотечественники своевременно получали положенные им денежные средства.
В 2022 году сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю взыскано порядка 1 млрд рублей с алиментообязанных граждан, что на 50% больше показателя 2021 года. Значительное увеличение общей суммы, выплаченной должниками по алиментам, связано с изменениями в действующем законодательстве. С 10 января 2022 года неплательщики обязаны ежемесячно перечислять на счет взыскателя сумму, равную той, что установил суд или прописанной в нотариальном соглашении. В случае если должник игнорирует законные требования исполнительного листа, то он будет привлечен сначала к административной, а потом и к уголовной деятельности.
За 12 месяцев 2022 года судебными приставами Пермского края было возбуждено 2 649 административных дел по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». По результатам их рассмотрения судами 2 096 должников привлечено к обязательным работам, 38 неплательщиков - к административным штрафам, еще 378 алиментщиков получили наказание в виде административного ареста. Кроме того, дознавателями региональной ФССП было возбуждено 1 514 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ по факту злостного уклонения от родительских обязанностей. По итогам судебных заседаний было вынесено 1 333 обвинительных приговора, 154 прикамца получили наказание в виде лишения свободы.
Стоит отметить, что из общего количества уголовных дел 466 было возбуждено в отношении женщин-алиментщиц, из них 141 пермячка имеют двух и более детей. Приговорами судов 373 несознательных матери осуждены, 46 из них получили наказание в виде реального лишения свободы.
В рамках медиакампании «Подари ребенку детство» в 2023 году запланирована разносторонняя работа, направленная на качественное взыскание алиментных платежей, проведение правового просвещения по вопросам исполнения судебных решений в пользу несовершеннолетних, формирование ответственного отношения к семейным ценностям и будущим родительским обязанностям у молодежи, а также чувства долга у безответственных родителей.
В 2022 году сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю взыскано порядка 1 млрд рублей с алиментообязанных граждан, что на 50% больше показателя 2021 года. Значительное увеличение общей суммы, выплаченной должниками по алиментам, связано с изменениями в действующем законодательстве. С 10 января 2022 года неплательщики обязаны ежемесячно перечислять на счет взыскателя сумму, равную той, что установил суд или прописанной в нотариальном соглашении. В случае если должник игнорирует законные требования исполнительного листа, то он будет привлечен сначала к административной, а потом и к уголовной деятельности.
За 12 месяцев 2022 года судебными приставами Пермского края было возбуждено 2 649 административных дел по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». По результатам их рассмотрения судами 2 096 должников привлечено к обязательным работам, 38 неплательщиков - к административным штрафам, еще 378 алиментщиков получили наказание в виде административного ареста. Кроме того, дознавателями региональной ФССП было возбуждено 1 514 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ по факту злостного уклонения от родительских обязанностей. По итогам судебных заседаний было вынесено 1 333 обвинительных приговора, 154 прикамца получили наказание в виде лишения свободы.
Стоит отметить, что из общего количества уголовных дел 466 было возбуждено в отношении женщин-алиментщиц, из них 141 пермячка имеют двух и более детей. Приговорами судов 373 несознательных матери осуждены, 46 из них получили наказание в виде реального лишения свободы.
В рамках медиакампании «Подари ребенку детство» в 2023 году запланирована разносторонняя работа, направленная на качественное взыскание алиментных платежей, проведение правового просвещения по вопросам исполнения судебных решений в пользу несовершеннолетних, формирование ответственного отношения к семейным ценностям и будущим родительским обязанностям у молодежи, а также чувства долга у безответственных родителей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Население Свердловской области сокращается
31 января 2023
31 января 2023