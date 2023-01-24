Прикамские судебные приставы взыскали с должников по алиментам порядка 1 млрд рублей и начали медиакампанию «Подари ребенку детство»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Взыскание задолженностей по алиментным платежам — приоритетное направление в деятельности прикамских судебных приставов. Ежедневно сотрудники службы трудятся над тем, чтобы маленькие соотечественники своевременно получали положенные им денежные средства.В 2022 году сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю взыскано порядка 1 млрд рублей с алиментообязанных граждан, что на 50% больше показателя 2021 года. Значительное увеличение общей суммы, выплаченной должниками по алиментам, связано с изменениями в действующем законодательстве. С 10 января 2022 года неплательщики обязаны ежемесячно перечислять на счет взыскателя сумму, равную той, что установил суд или прописанной в нотариальном соглашении. В случае если должник игнорирует законные требования исполнительного листа, то он будет привлечен сначала к административной, а потом и к уголовной деятельности.За 12 месяцев 2022 года судебными приставами Пермского края было возбуждено 2 649 административных дел по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». По результатам их рассмотрения судами 2 096 должников привлечено к обязательным работам, 38 неплательщиков - к административным штрафам, еще 378 алиментщиков получили наказание в виде административного ареста. Кроме того, дознавателями региональной ФССП было возбуждено 1 514 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ по факту злостного уклонения от родительских обязанностей. По итогам судебных заседаний было вынесено 1 333 обвинительных приговора, 154 прикамца получили наказание в виде лишения свободы.Стоит отметить, что из общего количества уголовных дел 466 было возбуждено в отношении женщин-алиментщиц, из них 141 пермячка имеют двух и более детей. Приговорами судов 373 несознательных матери осуждены, 46 из них получили наказание в виде реального лишения свободы.В рамках медиакампании «Подари ребенку детство» в 2023 году запланирована разносторонняя работа, направленная на качественное взыскание алиментных платежей, проведение правового просвещения по вопросам исполнения судебных решений в пользу несовершеннолетних, формирование ответственного отношения к семейным ценностям и будущим родительским обязанностям у молодежи, а также чувства долга у безответственных родителей.