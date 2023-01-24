С 1 марта 2023 года информация о владельцах недвижимости будет предоставляться только с их согласия

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 1 марта 2023 года в выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не будет сведений о персональных данных правообладателя объекта недвижимости, если выписку запрашивают третьи лица. Речь идет о фамилии, имени, отчестве, дате рождения правообладателя.Ранее любой желающий мог заказать выписку и получить данные об объекте недвижимости и его владельце. Теперь эта информация будет доступна только с согласия собственников.Заявить о своем согласии собственник объекта должен официально, обратившись в МФЦ лично или через своего законного представителя. Заявление может быть подано в отношении одного или нескольких объектов, принадлежащих правообладателю.«Выписка из ЕГРН чаще всего нужна при покупке недвижимости, а также при выявлении собственника недвижимости или неиспользуемого участка. Если правообладатель собирается продать свою квартиру, он легко раскроет данные в ЕГРН на период проведения сделки. Потом данные можно будет опять закрыть. Все эти действия будут бесплатными, - поясняет руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Или собственник сам закажет выписку из ЕГРН и предоставит ее покупателям в подтверждение того, что с объектом недвижимости все в порядке и покупатель может не сомневаться. Если собственник отказывается предоставлять выписку или раскрывать данные по объекту, это повод задуматься покупателю».Получить выписку с личными данными можно и через нотариуса. Это особенно удобно, если сделка требует нотариального удостоверения (к примеру, речь идет о продаже квартиры с детской долей). Сведения о собственнике будущий покупатель может получить через нотариуса. Закон позволяет нотариусам получать выписку с персональными данными при наличии заявления заинтересованного покупателя. Для этого покупателю нужно будет подтвердить свой интерес, например, предоставить предварительный договор купли-продажи.Вместе с тем, персональные данные владельца недвижимого имущества закрыты не для всех. Персональные данные владельца будут указаны в выписке, если ее запрашивают:- сам правообладатель или его представитель;- залогодержатель объекта недвижимости;- совладельцы объекта недвижимости;- супруга (супруг) правообладателя;- лица, являющихся правообладателями смежного земельного участка (при наличии в ЕГРН сведений о координатах характерных точек границ таких земельных участков);- собственники объекта недвижимости в отношении гражданина, являющегося правообладателем земельного участка, на котором расположен такой объект недвижимости;- собственники земельного участка в отношении гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости, расположенного на таком земельном участке;- арендаторы в отношении арендодателя (и наоборот), если запись о государственной регистрации договора аренды, сторонами которого являются такие лица, внесена в ЕГРН;- наниматели в отношении наймодателя (и наоборот), если запись о государственной регистрации найма жилого помещения внесена в ЕГРН;- обладатели сервитута или публичного сервитута объекта недвижимости;- суды, правоохранительные органы, нотариусы, судебные приставы-исполнители, органы прокуратуры Российской Федерации, органы, осуществляющие в установленном федеральным законом порядке оперативно-розыскную деятельность по соответствующим основаниям;- арбитражный управляющий, внешний управляющий, конкурсный управляющий в деле о банкротстве в отношении объектов недвижимости, принадлежащих (принадлежавших) соответствующему должнику.