Возрастное ограничение 18+

Ученые Пермского Политеха помогут России избавиться от техногенных загрязнений

13.12 Понедельник, 30 января 2023
Пермский край: новости дня
Техническая революция значительно усложнила взаимоотношения между обществом и природой. В настоящее время объемы производственной деятельности удваиваются каждые 15 лет. В ходе различных видов промышленной деятельности на участке ранее существовавшей естественной экосистемы возникает новая система – природно-техногенная, это приводит к усугублению экологических проблем, исчерпанию ресурсов и загрязнению окружающей среды. Та же ситуация обстоит и на территориях с активной добычей нефти. Нефтепродукты накапливаются в органах животных и тканях растений, при попадании в гидросферу меняют физико-химические параметры воды. Тяжелые металлы, присутствующие в отходах, в буровом шламе в виде хлоридов, сульфатов, нитратов, растворяются в воде, меняя ее химический состав, что дополнительно формирует негативное воздействие на гидросферу. Для того, чтобы рабочие области были благоприятны для жизни человека, ученые Пермского Политеха получили геоэкологически безопасный способ использования отхода нефтедобычи - бурового шлама в технологии дорожного строительства.

Исследование опубликовано в сборнике конференций «Химия. Экология. Урбанистика». Исследование выполнено в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Токсичные вещества, добавляемые в буровой раствор в виде разных химических реагентов (ингибиторов, пеногасителей, поглотителей сероводорода), меняют состав местной экосистемы, вследствие чего угнетается водная и наземная жизнь. Главная задача политехников заключалась в создании устойчивости и поддержании экологической безопасности окружающей среды на загрязненных территориях. Для создания этих условий ученые предложили заключать вредные вещества в плотную среду асфальтобетона, в результате чего токсичные составляющие не попадут в подземные и поверхностные воды.

— Для исследования бурового шлама нами были отобраны образцы с нефтяных предприятий Западной Сибири. Физико-химический анализ показал, что нормы предельно допустимых концентраций вредных веществ превышают в 12–35 раз, нефтепродукты превышают нормы в 60 раз, сухой остаток – 1,5–2 раза, показатель жесткости – 2–6 раз, хлориды превышают нормы в 5–6 раз. На основе полученных результатов и условий образования бурового шлама было предложено измельчать данный вид отходов в минеральный порошок для возможности использования в составе асфальтобетона, — сообщил аспирант кафедры «Охрана окружающей среды» Антон Власов.

— При добавлении минерального порошка в размере 4–8 % в состав асфальтобетона, вредные вещества оказываются в плотной среде и минимизируют свое негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, прочность при сжатии, трещиностойкость, растяжение и водостойкость полотна будет соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 9128–2013, — поделился профессор кафедры автомобилей и технологических машин Пермского Политеха, доктор технических наук, доцент Константин Пугин.

По словам специалистов, технология позволит дополнительно расширить арсенал дорожно-строительных материалов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге проведут общественную экологическую экспертизу по засыпке русла Патрушихи
26 января 2023
Жители Невьянска жалуются на проблемы с водоснабжением
27 января 2023
Приют для бездомных животных планируют построить в Асбесте
23 января 2023
Слепую собаку подбросили в первоуральский приют «Мишутка»
27 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:12 Ученые Пермского Политеха помогут России избавиться от техногенных загрязнений
13:03 В Прикамье оплатить сведения из Единого государственного реестра недвижимости стало проще
10:30 В 5 раз больше нелегальных мигрантов выдворено судебными приставами Прикамья в 2022 году
13:03 Ученые Пермского Политеха упростили производство целлюлозы
12:48 Росреестр Прикамья разъясняет, что делать, если дом снесен, а налог начисляют
10:12 В 2022 году каждый 10-й житель Пермского края не имел права пересекать границу из-за наличия долга
15:44 Музей «Уралкалия» вошел в ТОП-10 корпоративных музеев России
15:35 Президент России поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи
13:32 Росреестр посчитал, какие регионы популярны у пермяков
13:28 Ученые Пермского Политеха нашли способ строить дома на связных грунтах
09:41 В Пермском крае существенно возросло количество попыток пронести в суды запрещенные предметы
12:42 Производить огнеупорный герметик за меньшие деньги позволит разработка химиков из Пермского Политеха
12:39 Арендаторы могут подать заявку на продление аренды земельного участка до 1 марта
10:58 Федеральной службой судебных приставов реализован проект, связанный с технологиями искусственного интеллекта и дистанционным обслуживанием граждан
12:58 В Пермском крае будут оценены 2 миллиона объектов капитального строительства
12:52 Ученые Пермского Политеха определили оптимальные параметры 3D-печати биосовместимых изделий
10:23 Ключи от своих квартир в Перми получили 23 выпускника детских домов
13:07 Устройство ученых Пермского Политеха защитит очистные элементы газокомпрессорных станций
12:42 В Пермском ГАТУ стартует приемная кампания
10:57 Жительница Пермского края выплатила многотысячный долг после ареста автомобиля AUDI Q5
12:58 Росреестр Прикамья разъясняет, какой договор нужно заключать после постановки новостройки на кадастровый учет
Все новости
15:24 Посольство США в Турции предупредило своих граждан о возможности терактов
14:19 В Пакистане произошел взрыв, ранения получили около 90 человек
13:09 Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Безлюдовка, есть раненые
12:48 Министр образования Омской области объявила об отставке и опубликовала фото с вечеринки
11:43 В регионах Сибири долг перед предпринимателями по госконтрактам превысил 3 млрд рублей
10:17 «Ведомости»: из-за дефицита краски автомобили Lada можно заказать только в трех цветах
17:09 Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР
16:21 В аэропорту Внуково потерпел крушение вертолёт Ми-8
14:46 Магаданская прокуратура проводит проверку после обрушения потолка в новой школе
13:34 В Центре спасения рассказали о состоянии найденных в Коми новорожденных медвежат
12:01 В МИД Азербайджана подтвердили вооруженное нападение на посольство в Иране
11:48 На посольство Азербайджана в Иране совершено нападение, есть погибший
10:38 МВД: в Коми полицейские спасли трех новорожденных медвежат
09:38 СМИ: в Москве задержан начальник управления Федеральной таможенной службы
17:36 В Италии на треть подорожала пицца «Маргарита»
17:05 В Индии арестовывают студентов за просмотр документального фильма о премьер-министре
16:16 Штрафы за непредоставление или ложную информации о парниковых выбросах могут ввести в ближайшее время
15:21 Экспериментальную систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции, внедрят с 1 февраля
14:45 В Подмосковье на берегу реки обнаружили боевой заряженный огнемет
11:04 Экс-зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области задержали по делу о взятке
17:55 В Домодедово задержали гражданку Румынии с нательными крестами на 13 миллионов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK