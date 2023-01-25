В Прикамье оплатить сведения из Единого государственного реестра недвижимости стало проще

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 1 января 2023 года упростился порядок оплаты выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Теперь при обращении в офисы МФЦ оплата осуществляется по одной квитанции. Ранее при заказе выписки через офисы МФЦ заявителю необходимо было платить по двум квитанциям.В связи с этим изменились реквизиты для внесения денежных средств, а именно коды бюджетной классификации.Новые коды бюджетной классификации (КБК):321 1 13 01031 01 8020 130 - плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости при обращении в МФЦ, а также, если запрос оформлялся в электронном виде, но выписку нужно получить на бумаге в МФЦ;321 1 13 01031 01 8010 130 - плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости при оформлении запроса и получении выписки в электронном виде.Банковские реквизиты Управления Росреестра по Пермскому краю для внесения платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН:ИНН 5902293114КПП 590201001Единый казначейский счет 40102810145370000048номер казначейского счета 03100643000000015600БИК 015773997ОКТМО 57701000Банк – отделение Пермь / УФК по Пермскому краю г. ПермьНаименование получателя - УФК по Пермскому краю (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю).Новые реквизиты размещены на сайте Росреестра в разделе Деятельность/Государственные услуги и функции/Предоставление сведений ЕГРН.Информация обновлена и во всех кредитных учреждениях.