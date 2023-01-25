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В Прикамье оплатить сведения из Единого государственного реестра недвижимости стало проще
Пермский край: новости дня
С 1 января 2023 года упростился порядок оплаты выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Теперь при обращении в офисы МФЦ оплата осуществляется по одной квитанции. Ранее при заказе выписки через офисы МФЦ заявителю необходимо было платить по двум квитанциям.
В связи с этим изменились реквизиты для внесения денежных средств, а именно коды бюджетной классификации.
Новые коды бюджетной классификации (КБК):
321 1 13 01031 01 8020 130 - плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости при обращении в МФЦ, а также, если запрос оформлялся в электронном виде, но выписку нужно получить на бумаге в МФЦ;
321 1 13 01031 01 8010 130 - плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости при оформлении запроса и получении выписки в электронном виде.
Банковские реквизиты Управления Росреестра по Пермскому краю для внесения платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН:
ИНН 5902293114
КПП 590201001
Единый казначейский счет 40102810145370000048
номер казначейского счета 03100643000000015600
БИК 015773997
ОКТМО 57701000
Банк – отделение Пермь / УФК по Пермскому краю г. Пермь
Наименование получателя - УФК по Пермскому краю (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю).
Новые реквизиты размещены на сайте Росреестра в разделе Деятельность/Государственные услуги и функции/Предоставление сведений ЕГРН.
Информация обновлена и во всех кредитных учреждениях.
В связи с этим изменились реквизиты для внесения денежных средств, а именно коды бюджетной классификации.
Новые коды бюджетной классификации (КБК):
321 1 13 01031 01 8020 130 - плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости при обращении в МФЦ, а также, если запрос оформлялся в электронном виде, но выписку нужно получить на бумаге в МФЦ;
321 1 13 01031 01 8010 130 - плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости при оформлении запроса и получении выписки в электронном виде.
Банковские реквизиты Управления Росреестра по Пермскому краю для внесения платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН:
ИНН 5902293114
КПП 590201001
Единый казначейский счет 40102810145370000048
номер казначейского счета 03100643000000015600
БИК 015773997
ОКТМО 57701000
Банк – отделение Пермь / УФК по Пермскому краю г. Пермь
Наименование получателя - УФК по Пермскому краю (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю).
Новые реквизиты размещены на сайте Росреестра в разделе Деятельность/Государственные услуги и функции/Предоставление сведений ЕГРН.
Информация обновлена и во всех кредитных учреждениях.
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