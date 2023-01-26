В 5 раз больше нелегальных мигрантов выдворено судебными приставами Прикамья в 2022 году

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2022 году судебные приставы Прикамья выдворили за пределы Российской Федерации 101 иностранного гражданина. По сравнению с 2021 годом количество выдворенных увеличилось в 5 раз.Незаконно на территории края находились выходцы из трех стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Однако уже в этом году данный перечень разбавили 2 гражданина Республики Куба. Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю сопроводили их до столичного аэропорта, откуда они благополучно вылетели на родину.Все выдворенные мигранты проживали на территории Пермского края без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ. Отметим, что добиться стабильного исполнения данной категории исполнительных документов удалось благодаря взаимодействию с представителями национальных диаспор, которые по собственной инициативе оказывают поддержку соотечественникам в приобретении проездных билетов.В соответствии с действующим законодательством иностранным гражданам, выдворенным судебными приставами, в ближайшие пять лет доступ на территорию Российской Федерации будет закрыт в связи с нарушением миграционного режима. В том случае, если нелегалы попытаются вернуться в нашу страну, им грозит уголовная ответственность.