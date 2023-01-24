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Ученые Пермского Политеха нашли способ строить дома на связных грунтах

13.28 Четверг, 26 января 2023
Пермский край: новости дня
Всем известно, что неправильно или некачественно построенный фундамент приведет к тому, что постройка начнет оседать и деформироваться, вскоре по зданию появятся трещины, перестанут ровно и плотно закрываться двери. Чтобы избежать этих и других проблем при строительстве в отдаленных районах, где доставка строительных материалов несет крайне большие транспортные расходы, необходимо использовать грунтовые подушки, из заполнителя применяют безопасные отходы производств, строительный мусор или местную почву, зачастую представленную различными типами связных грунтов. Ученые Пермского Политеха применили самостоятельно разработанный тип армирования фундаментных подушек из связных грунтов, который позволит существенно повысить надежность основания несущей конструкции и при этом сэкономить на материалах.

Исследование опубликовано в журнале «Сonstruction and geotechnics» 2022 года. Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Чтобы доказать эффективность и простоту фундаментной подушки из связных грунтов с переменным шагом армирования, политехники провели численные эксперименты. В качестве армирующего материала использовался тканый геотекстиль – материал, который увеличивает максимальную нагрузку на грунтовую подушку и способен отлично справляться с перепадами температуры в нашей стране.

— Создание фундаментной подушки из связных грунтов происходит следующим образом: отрывают котлован, в нем послойно уплотняют грунтовую подушку, на утрамбованных слоях раскладывают армирующие материалы с переменным шагом. Ближе к фундаменту слои геотекстильного материала располагают чаще, что позволяет снизить деформацию основания и обеспечить его высокую несущую способность. Далее на укрепленной подушке возводят ленточный фундамент, — сообщил доцент кафедры строительного производства и геотехники Даниил Татьянников.

По словам специалиста, преимущество предлагаемой армированной фундаментной подушки из связного грунта заключается в том, что она обеспечит высокую несущую способность основания за счет применения переменного шага армирования при невысокой стоимости строительных материалов и земляных работ. Технология применима так же для возведения объектов нефтегазового комплекса, которые достаточно часто находятся на расстоянии, превышающем 250 км от областных центров, а доставка в отдаленные районы песка или ПГС накладывает большие финансовые затраты.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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