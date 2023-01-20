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Ученые Пермского Политеха научили искусственный интеллект поиску новых сотрудников

12.55 Пятница, 20 января 2023
Пермский край: новости дня
Стремительное развитие систем коммуникаций и технологий порождает новые нестандартные профессии или заставляет трансформироваться старые. В связи с этим поиск специалистов по актуальным для настоящего времени вакансиям широкого профиля усложняется тем, что еще нет четкой структуры предъявляемых к соискателям требований. Ученые Пермского Политеха построили модель искусственного интеллекта, которая будет осуществлять процедуру выбора кандидатов по современным профессиям и позволит избежать человеческого фактора со стороны отдела кадров.

Исследование опубликовано в журнале «Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные технологии, системы управления» 2022 года. Над технологией также работала старший преподаватель кафедры «строительный инжиниринг и материаловедение» Пермского Политеха Анна Саламатина.

По словам политехников, уже сейчас наиболее востребованными являются работники, имеющие знания в ряде смежных сфер, соответственно, процесс подбора таких кадров необходимо осуществлять по новой технологии, которая будет учитывать профессиональные навыки кандидата на стыке гуманитарных и технических дисциплин.

— На начальном этапе подбора кандидата необходимо выявить потребности организации, она же «Центр». Здесь определяется функционал и формируется перечень требований, предъявляемых к специалисту, создается описание вакансии. В это же время для проверки знаний будущих сотрудников отделами кадровых служб совместно со специалистами компании разрабатываются тестовые задания, при прохождении которых можно сделать вывод о компетентности кандидата. При этом данные задания имеют разный уровень сложности и направлены на выявление различных качеств, — поделилась старший преподаватель кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» Дарья Кривогина.

На следующем этапе моделью искусственного интеллекта осуществляется отбор соискателей по их комплексной оценке по всем параметрам. Данная модель будет являться основой выбора специалистов, однако в случае необходимости запрос может корректироваться «Центром».

— Предложенный гибкий алгоритм модели искусственного интеллекта позволяет корректировать требования под запросы рынка здесь и сейчас. Применение модели позволит объективно оценить или сравнить кандидатов, определить сильные и слабые стороны, обозначить направления развития. Коррекция ИИ позволяет адаптироваться к изменениям в требованиях к кандидатам и требованиям сферы деятельности в целом, — сообщает доктор технических наук, профессор кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» Валерий Харитонов.

Технология позволит представителям отдела кадров сократить время на отбор подходящих кандидатов на должность, избежать негативных сторон субъективизма, проявляющегося в коллективах. Кроме того, технология даст возможность избежать человеческого фактора.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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