Аграрии Прикамья в 2022 году закупили рекордные за последние годы объемы минудобрений

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Как сообщают в минагро Пермского края, в 2022 году аграhии Прикамья закупили 36,7 тысячи тонн удобрений - на четверть больше, чем годом ранее. Это позволило сельхозпредприятиям региона достичь рекордной урожайности.При этом регион возвращает хозяйствам до 30% затрат на покупку удобрений. Такой субсидией за год воспользовались около 150 сельхозпроизводителей. «Самыми популярными остаются минеральные удобрения, произведенные у нас же в крае, - компаниями «Уралхим» и «Уралкалий». Планируем, что объемы потребления удобрений будут только расти», – сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.Чтобы сохранить темпы роста урожайности сельхозкультур, в краевом бюджете заложены средства на дальнейшую поддержку АПК. «В бюджете края на 2023 год около 109 млн рублей запланировано на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений. Указанная мера поддержки предусмотрена также на 2024-2025 годы», – говорит министр агропромышленного комплекса региона Павел Носков.Напомним, эта тема стала ключевой на XIV конференции «Минеральные удобрения», состоявшейся в столице Прикамья в декабре в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. Тогда замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин напомнил: «Важно, чтобы потребление минудобрений внутри страны росло, а сельхозпредприятия могли приобретать его в нужное время и по доступной цене».В Прикамье активно используются и другие меры стимулирования сельского хозяйства и уровня развития агробизнеса. В целом на поддержку аграриев края из бюджетов всех уровней направляется порядка 3,5 млрд рублей.