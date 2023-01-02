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Алгоритм ученых Пермского Политеха позволит автоматизировать изготовление деталей для машин и ракет

12.30 Среда, 11 января 2023
Пермский край: новости дня
Автоматизация - ключ к росту продуктивности производства. В машиностроении этой цели служат современные станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Они позволяют, например, программировать траекторию движения лезвия и автоматически учитывать износ режущей кромки. И все же точность обработки материалов на станке с ЧПУ не всегда соответствует требованиям, поэтому в процесс приходится вводить элементы контроля. Его недостаток ведет к низкому качеству продукции, а избыток – к низкой производительности станка. Чтобы пройти между Сциллой и Харибдой без потерь, ученые Пермского Политеха разработали оптимальный комплекс контрольно-измерительных процедур для изготовления деталей на станках с ЧПУ. Исследование выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Статья опубликована в журнале «Наукоемкие технологии в машиностроении» (№11(137), 2022 г.).

Чтобы повысить качество обработки деталей на программируемых станках, в процессе обработки используется информация о реальных размерах заготовки. Благодаря этому снижается вероятность брака и сокращается себестоимость производства. Именно автоматизированный учет реальных размерных характеристик и предлагается ввести в работу металлорежущего станка, чтобы повысить его эффективность. Управляющая программа будет корректировать действия станка в зависимости от того, соответствует ли размер детали заданным параметрам.

— Если после измерения размер детали попадает в поле допуска, на стойке станка с ЧПУ выходит соответствующее уведомление и обработка продолжается по заданной программе. Если же размер детали выходит за поле допуска и имеется возможность его доработать, система ЧПУ рассчитывает величину, на которую нужно изменить диаметр или длину режущего инструмента и в автоматическом режиме корректирует износ инструмента под его параметры. Обработка детали повторяется до тех пор, пока не будет получен верный размер. Если же размер детали не укладывается в установленные параметры, программа останавливается и уведомляет оператора о браке, — объясняет разработчица контрольного алгоритма, аспирантка кафедры «Инновационные технологии машиностроения» Любовь Мясникова.

Благодаря использованию представленного комплекса контрольно-измерительных процедур открывается возможность в автоматическом режиме, без вмешательства оператора качественно и точно обрабатывать на станках с ЧПУ сложные детали, производство которых необходимо, например, для ракетостроения.

— Экспериментальные исследования проводились на технологическом оборудовании многофункциональных металлорежущих 5-осевых центрах. Сравнительный анализ разработанных технологических процессов с учетом реальных размерных характеристик заготовок в процессе обработки показал, что такая методика способствует принятию эффективных технологических решений, - рассказывает доктор технических наук, профессор кафедры «Инновационные технологии машиностроения» Анна Каменева.

Разработанный учеными Пермского Политеха комплекс контрольно-измерительных процедур помогает увеличить производительность станка. Благодаря повышению точности обработки заготовок, количество бракованных деталей сокращается. Экспериментальные данные подтверждают, что введение алгоритма в технологический процесс позволяет получать качественные детали для ракет, самолетов и автомобилей, а также аппаратов, используемых на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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