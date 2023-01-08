Возрастное ограничение 18+

Пермский театр оперы и балета представит первую премьеру 2023 года

13.35 Вторник, 10 января 2023
Пермский край: новости дня
13 и 14 января на сцене Частной филармонии «Триумф» Пермский театр оперы и балета представит первую премьеру 2023 года — оперу «Похмелье» (18+). Монодрама о герое, чувства которого предельно обострены, вскрывает сюрреализм «обычной» жизни. Над спектаклем по пьесе драматурга Полины Коротыч и партитуре композитора Георгия Федорова работают режиссер Федор Федотов, дирижер Иван Худяков-Веденяпин и медиахудожник Егор Пшеничный.

«Похмелье» — поток сознания главного героя, который в состоянии похмельной муки бесцельно бредет утром в районе «панелек». Он встречает знакомых и незнакомых людей, слушает исповеди случайных встречных, на него болезненно воздействует поток звуков и запахов. Следуя философии новой искренности, команда постановщиков сознательно работает в «низком» стиле, опираясь на эстетику спальных районов и торговых центров.

«Похмелье» препарирует окружающую действительность, подчеркивая ее сюрреалистичность, а драматургия спектакля строится на референсах к поп-культуре, что делает его обращенным к широкой аудитории и показывает новые грани восприятия привычных нам вещей. Авторы постановки активно работают с цифровыми технологиями, включая искусственный интеллект — соавтором медиасценографии «Похмелья» становится нейросеть.

Федор Федотов, режиссер-постановщик:
— Опера «Похмелье» написана сегодня, по пьесе, которая тоже написана сегодня. Поэтому digital-искусство становится активным элементом действия: «Похмелье» — это портреты персонажей, написанные нейросетью, это панельные дома в 3D и титры, через которые идет повествование.

К премьере спектакля приурочен цикл «Лаборатории современного зрителя» — публичной программы Пермского театра оперы и балета. 12 января пройдет онлайн-лекция «Драматургия в эпоху постдраматизма» Натальи Скороход. Выдающийся российский театровед, руководитель драматургической программы магистратуры РГИСИ займется поиском ответа на вопросы о том, что такое современная пьеса в ХХI веке и имеет ли смысл вообще сочинять драмы сегодня, в эпоху того, что принято называть «постдраматическим театром».

14 января в Пермском театре оперы и балета «Лаборатория современного зрителя» предоставит возможность попробовать себя в качестве драматурга и превратить бытовые истории и окружающую среду в текст под руководством драматурга, автора пьесы «Похмелье» Полины Коротыч.

В тот же день, 14 января, в Частной филармонии «Триумф» по окончании заключительного спектакля премьерного блока «Похмелья» зрители смогут задать вопросы постановочной команде спектакля. Модератор обсуждения — Марк Букин.
Напоминаем, что на все мероприятия «Лаборатории современного зрителя» необходима обязательная регистрация.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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