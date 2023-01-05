Асфальт ученых Пермского Политеха снизит негативное влияние на окружающую среду

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Деятельность нефтяных компаний сопровождается образованием большого количества промышленных отходов — бурового шлама, который, имея в своем составе загрязняющие вещества, оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Для того чтобы уменьшить отрицательное влияние, ученые Пермского Политеха предложили использовать ресурсный потенциал бурового шлама в качестве замены минерального порошка при производстве асфальтобетона. Кроме того, новый метод позволит достичь снижения себестоимости производства дорожного покрытия.Разработка была представлена на конференции IOP: Materials Science and Engineering. Материалы исследования опубликованы в журнале «Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе». Исследование выполнено в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».Образцы бурового шлама для анализа были отобраны на нефтяных месторождениях Западной Сибири.— В ходе лабораторных исследований негативного воздействия образцов на окружающую среду было установлено, что в буровом шламе нет превышения предельно допустимой концентрации содержания тяжелых металлов в подвижной форме. Чтобы доказать его эффективность в качестве минерального порошка, были проведены исследования физико-механических характеристик, полученных образцов асфальтобетона, — сообщил аспирант кафедры «Охрана окружающей среды» Антон Власов.— Полученные нами физико-механические свойства образцов асфальтобетона соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2013. Буровой шлам придает асфальтобетону необходимую прочность, повышает вязкость нефтяного битума. Это дает основание рассматривать его в качестве сырья для производства строительных материалов без ограничений по показателям обеспечения экологической безопасности, — поделился профессор кафедры автомобилей и технологических машин Пермского Политеха, доктор технических наук, доцент Константин Пугин.Использование шлама, образующегося при бурении, в качестве минерального порошка для производства асфальтобетона позволит снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. Полученный материал соответствует нормативным документам, что предполагает производство асфальтобетонной смеси высокого качества. Продукт расширит ассортимент дорожно-строительных материалов.