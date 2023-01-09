В Прикамье любитель экстремального вождения и чужой собственности выплатил штраф после ограничения выезда за рубеж

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Уроженец г. Березники вместе с товарищами решил прокатиться по зимним дорогам родного края. Но подвергать излишним испытаниям личный автотранспорт приятели не решились и воспользовались чужим имуществом. Для отработки навыков экстремального вождения был выбран ВАЗ-21140, который принадлежал знакомому одного из угонщиков. Вопрос стоял за малым, как завести приглянувшуюся машину.Недолго думая, прикамцы изъяли аккумулятор из другого транспортного средства и разместили его в автомобиле отечественного производства. После чего запустили двигатель последнего с помощью отвертки и прямого соединения проводов.Вдоволь поколесив по пересеченной местности и несколько раз въехав в сугробы, нарушители решили скрыть следы преступления. Для этого злоумышленники вырвали передний и задний бамперы с регистрационными номерами и выкинули их в сугроб. В дальнейшем собственник имущества недосчитался не только элементов защиты машины, но и автомагнитолы с сабвуфером. Пострадавший оценил причиненный ему ущерб в 6,5 тысячи рублей.Когда виновники были задержаны, то оказалось, что один из них ранее успел похитить у знакомых три мобильных телефона фирм «Samsung», «iPhone» и «Meizu», которыми распорядился по своему усмотрению. Совокупный ущерб, нанесенный владельцам гаджетов, превысил 26 тыс. рублей.Суд признал мужчину виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и ст. 158 УК РФ «Кража». Преступнику было назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тыс. рублей.Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства лично уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также о замене штрафа иным видом наказания в случае неисполнения решения суда в установленный законом срок. Также судебный пристав вынес в отношении гражданина постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Желая избежать ухудшения своего правового положения, прикамец выплатил штраф в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.