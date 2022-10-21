История пермской фотографии и Хэллоуин ждут горожан в «Горьковке»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 28 октября, в пермской краевой библиотеке им. Горького откроются выставки «Страницы истории пермской фотографии» и «Halloween – самый страшный праздник года».Экспозиция «Страницы истории пермской фотографии» (12+) представляет собой историко-фотографическую коллекцию изысканий о первых фотографах и фотоателье в Перми. Авторы - фотограф Лейла Туркина и историк Владимир Туркин.Выставка включает 15 тематических рамок с большим количеством ретро-фотографий из фондов пермских архивов и музеев, описанием к ним. Посетители выставки познакомятся с историей фотографии на карте города, первыми фотолюбителями, семейными портретами, детскими портретами и художественными фотографиями.«Фотография – это способ сохранить культурную преемственность поколений, к которой в последние годы интуитивно стремится множество людей, делясь ретро-снимками в соцсетях. Погружение в историю пермской фотографии является хорошим способом заинтересовать молодежь историей города и края в более общем и глубоком смысле», - рассказали организаторы.Выставка будет экспонироваться до 8 декабря. Вход свободный. Открытие в 15:00 в интерактивном зале (2 этаж, правое крыло).Выставка «Halloween – самый страшный праздник года!» (6+) демонстрирует литературу на английском языке. Это стихи для детей, истории про привидения, ведьм, злодеев и чудовищ. Среди них - рассказ «Вечеринка в Хэллоуин» Агаты Кристи, «Дракула» Брэма Стокера, «Кэрри» Стивена Кинга, «Франкенштейн» Мэри Шелли.«У древних кельтов был фестиваль Samhain, который проводили в честь перехода от лета к зиме. Именно кельты передали традицию празднования в Ирландию и Шотландию. А уже в XIX веке ирландские эмигранты познакомили с этим праздником американский народ. В США Halloween получил самую широкую популярность. Жители страны стали вырезать пугающие лица из тыквы, называются они «Фонари Джека». Дети придумывают страшные или смешные наряды, ходят к домам соседей и кричат «trick-or-treat» («Угостите или нашалим!»), чтобы получить сладости», - рассказали библиотекари «Горьковки».Выставка работает по 6 ноября. Отд. литературы на языках народов мира (2 этаж, левое крыло).