Судебные приставы встретили находящегося в розыске должника в пермском аэропорту

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отделении судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя средств на содержание 10-летнего ребенка в размере ¼ доли доходов ежемесячно.Мужчина свои родительские обязанности не исполнял, финансово семье не помогал и имел долг в размере более 250 тысяч рублей. Так как должник по месту регистрации не проживал и скрывался от сотрудников органов принудительного исполнения, его объявили в исполнительный розыск.В ходе розыскных мероприятий судебному приставу поступила информация, что на имя должника оформлен билет на авиарейс, прибывающий в Пермь из другого региона. В назначенный день судебные приставы встретили алиментообязанного пассажира в аэропорту Большое Савино. Мужчина был задержан и доставлен в подразделение ведомства для дачи пояснений и составления протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей».Узнав о том, что одной из санкций данного административного правонарушения является арест, гражданин тут же оплатил всю имеющуюся задолженность. Мужчину отпустили, а вскоре в подразделение ведомства пришла взыскательница и отозвала исполнительный документ. Судя по всему, бывшим супругам удалось договориться о добровольной уплате алиментов без участия судебных приставов.