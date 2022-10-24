«Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским аграрно-технологическим университетом

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«Уралкалий» и ФГБОУ «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-инновационной сферах.В рамках соглашения стороны планируют осуществлять подготовку квалифицированных кадров для калийного производства, совместное проведение прикладных научно-исследовательских работ по проблемам использования агрохимии и почвенно-экологического мониторинга, а также исследований эффективности применения различных видов удобрений.Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:- Сотрудничество «Уралкалия» с Пермским аграрно-технологическим университетом будет способствовать внедрению в АПК Пермского края лучших научных методик и инновационных технологий и обеспечит платформу для подготовки инженерно-технических специалистов с высоким уровнем компетенций.Алексей Андреев, и.о. ректора ПГАТУ:- «Уралкалий» - один из лидеров калийной промышленности России и один из самых привлекательных работодателей региона, в том числе и для выпускников нашего вуза. Прохождение учебных и производственных практик обучающихся станет залогом для трудоустройства. Уверен, что соглашение повысит научно-исследовательский потенциал вуза и придаст новый импульс развитию аграрного сектора экономики.