«Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским аграрно-технологическим университетом
Пермский край: новости дня
«Уралкалий» и ФГБОУ «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-инновационной сферах.
В рамках соглашения стороны планируют осуществлять подготовку квалифицированных кадров для калийного производства, совместное проведение прикладных научно-исследовательских работ по проблемам использования агрохимии и почвенно-экологического мониторинга, а также исследований эффективности применения различных видов удобрений.
Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:
- Сотрудничество «Уралкалия» с Пермским аграрно-технологическим университетом будет способствовать внедрению в АПК Пермского края лучших научных методик и инновационных технологий и обеспечит платформу для подготовки инженерно-технических специалистов с высоким уровнем компетенций.
Алексей Андреев, и.о. ректора ПГАТУ:
- «Уралкалий» - один из лидеров калийной промышленности России и один из самых привлекательных работодателей региона, в том числе и для выпускников нашего вуза. Прохождение учебных и производственных практик обучающихся станет залогом для трудоустройства. Уверен, что соглашение повысит научно-исследовательский потенциал вуза и придаст новый импульс развитию аграрного сектора экономики.
В рамках соглашения стороны планируют осуществлять подготовку квалифицированных кадров для калийного производства, совместное проведение прикладных научно-исследовательских работ по проблемам использования агрохимии и почвенно-экологического мониторинга, а также исследований эффективности применения различных видов удобрений.
Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:
- Сотрудничество «Уралкалия» с Пермским аграрно-технологическим университетом будет способствовать внедрению в АПК Пермского края лучших научных методик и инновационных технологий и обеспечит платформу для подготовки инженерно-технических специалистов с высоким уровнем компетенций.
Алексей Андреев, и.о. ректора ПГАТУ:
- «Уралкалий» - один из лидеров калийной промышленности России и один из самых привлекательных работодателей региона, в том числе и для выпускников нашего вуза. Прохождение учебных и производственных практик обучающихся станет залогом для трудоустройства. Уверен, что соглашение повысит научно-исследовательский потенциал вуза и придаст новый импульс развитию аграрного сектора экономики.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловская область заняла 10 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию
24 октября 2022
24 октября 2022
На 4% вырастут оклады екатеринбургских бюджетников
23 октября 2022
23 октября 2022
В Екатеринбурге представили пилотный проект арендного дома
19 октября 2022
19 октября 2022
Только треть свердловчан устраивает их зарплата
19 октября 2022
19 октября 2022