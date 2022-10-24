47 докладов представили учащиеся на городской научно-практической конференции «Мой город Пермь»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В рамках VII городского исторического форума «Город на Каме» в Историческом парке «Россия – моя история» прошла V городская научно-практическая конференция учащихся «Мой город Пермь».На конференции действовало пять секций. С докладами выступили 50 учащихся, они представили 47 докладов.Жюри под председательством доцента кафедры государственного управления и истории ПНИПУ, кандидата исторических наук Михаила Нечаева, оценив все работы, выбрало победителей и призеров. Среди младших участников лучшими стали 8 ребят. В двух секциях, где выступали учащиеся средней школы, жюри отобрало 9 лучших работ.Заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов подчеркнул: «Уровень подготовки участников впечатляет. Я рад, что пермские педагоги и их воспитанники активно включились в изучение нашего общего пермского прошлого. Наш форум открыт для представителей всех поколений». Особенно важно, отметил Максим Спиридонов, чтобы историей интересовалась молодежь – это укрепляет связь времен и поколений, позволяет юношеству почувствовать себя частью большого городского сообщества: «Надеюсь, что все, кто вынес на суд жюри свои работы в рамках нашей конференции, продолжат свою исследовательскую деятельность и сделают новые интересные открытия, связанные с нашим любимым городом».Напомним, городская научно-практическая конференция учащихся является одним из центральных мероприятий Городского исторического форума. Он проводится в Перми с 2015 года. За это время форум был посвящен 70-й и 75-й годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, 230-летию Пермской городской Думы, промышленному развитию Перми, пермским медицине и образованию, реке Каме. В этом и 2023 году главной темой форума станет трехсотлетие города.Городской исторический форум нацелен на развитие широкого интереса к пермскому прошлому, людям и событиям, на привлечение молодежи к изучению истории и стимулирование научной работы.