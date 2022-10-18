Под контролем судебных приставов работодатель внес изменения в трудовую книжку пермячки

10.40 Четверг, 27 октября 2022
Пермский край: новости дня
Жительнице краевой столицы пришлось в суде доказывать факт работы в одном из частных медицинских центров города. Представители организации отрицали нарушения трудового законодательства, ссылаясь на то, что женщина просто исполняла личные поручения одного из начальников, который оплачивал ее услуги в частном порядке и по собственной инициативе.

В ходе судебного заседании было установлено, что истица предоставила работодателю все необходимые документы, прошла 4-дневную стажировку и приступила к самостоятельной работе на ресепшене компании. Трудовой договор она не подписывала, но обсуждения с нанимающей стороной всех вопросов устройства на работу убедили ее в том, что официальный документ скоро будет составлен. Гражданка добросовестно приходила на работу согласно графику, реализовала свои профессиональные компетенции, взаимодействовала с клиентами и сторонними организациями, за что получала два раза в месяц денежные средства.

В один из дней с ней связался представитель руководства и уведомил, что компания больше не нуждается в ее услугах. При этом уведомления о прекращении трудовых отношений работница не получала, с приказом об увольнении ее не ознакомили. Рассмотрев доводы обеих сторон, суд постановил внести в трудовую книжку необходимые записи о начале и окончании трудовой деятельности.

На исполнение в отделе судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю поступил исполнительный документ, обязывающий ООО «Медицинский холдинг «Технологии здоровья»» внести в персональный документ о трудоустройстве записи, подтверждающие работу взыскателя в данной организации.

Судебный пристав надлежащим образом уведомил представителей юридического лица о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Не желая наступления негативных правовых последствий, руководство медклиники поторопилось внести соответствующие изменения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Свердловской области мужчина застрелил жену
18 октября 2022
Администрацию Ирбита в судебном порядке обязали устранить крупную свалку
26 октября 2022
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в подготовке теракта школьника
25 октября 2022
Авиакомпания FlyOne Armenia запустила рейсы из Екатеринбурга в Ереван
19 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:40 Под контролем судебных приставов работодатель внес изменения в трудовую книжку пермячки
19:05 Депутаты утвердили изменения в бюджет Перми на 2022 год
14:02 «Пермская синематека» покажет фильм «Ностальгия»
12:51 В Управлении Росреестра по Пермскому краю подвели промежуточные итоги «дачной амнистии 2.0»
12:47 Ученые Пермского Политеха нашли способ улучшить качество 3D-печати
12:34 «Горьковка» приглашает пермяков на уикенд
10:20 Бухгалтер пермской строительной организации оштрафован за некорректное удержание алиментов
13:28 Пермская филармония приглашает на XVII Международный фестиваль органной музыки
13:03 Человекоподобный робот, 3D-принтер и VR-очки: Пермский Политех приготовил для школьников увлекательную интерактивную программу
12:50 В Прикамье выявлено более 3000 нарушений земельного законодательства
09:45 Судебные приставы из г. Кизела Пермского края приняли участие в акции по добровольной сдаче крови
13:06 Пермский дом народного творчества «Губерния» вышел в финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022
12:55 По итогам третьего квартала в Прикамье оживился ипотечный рынок
12:51 Студент Пермского Политеха смоделировал автономный источник электроснабжения на солнечной энергии
12:29 «Горьковка» приглашает любителей музыки, краеведения и английского языка
11:27 Безразличие к ребенку и патологическая лень обернулись для жительницы Чердыни арестом
12:59 В Перми открылась выставка «Культурный слой»
12:52 Ученые Пермского Политеха создали новый метод получения сверхлегкого материала для самолетов и машин
12:29 В Пермскую гордуму поступил проект бюджета на следующие три года
10:47 В Пермском крае вновь орудуют мошенники
15:23 «Губерния» получила статус инклюзивной творческой лаборатории
Все новости
10:45 Развожаев: ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА
10:20 Правительство РФ выступило за запрет иностранных слов при использовании русского языка как государственного
18:09 Екатерина Мизулина требует признать ещё одну песню Оксимирона* экстремистской
17:10 ТАСС: Ксения Собчак покинула Россию
16:38 Шойгу и Герасимов доложили Путину о тренировке стратегических сил сдерживания
16:08 ВЦИОМ: каждый третий россиянин не имеет права собственности на какую-нибудь жилую недвижимость в РФ
15:36 Хуторцев: учения показали, что рунет сможет работать автономно
15:00 Вместе с директором Собчак по делу о вымогательстве задержан экс-главред «Татлера» Романовский
14:12 Роспотребнадзор: в России выявлен выделившийся из «омикрона» штамм «цербер»
14:03 РИА Новости: коммерческий директор Собчак проходит по делу о вымогательстве у чиновников через Telegram
13:55 В Минске суд приговорил главреда «Ежедневника» Сергея Сацука к 8 годам колонии
13:26 В доме Ксении Собчак проводят обыски по делу в отношении ее коммерческого директора
13:14 Протоиерей из Уфы крестил солдат в чёрных мешках для «груза 200» и увидел в этом символизм
12:22 Минпромторг: Mercedes-Benz продаст свои доли в российских «дочках» компании «Автодом»
12:11 В городе Кызыл произошел пожар в военкомате
11:27 В Таиланде найдено тело 53-летней российской туристки, пропавшей 20 октября
10:29 Главреду RT Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению
10:16 СК: в Ульяновске арестован 17-летний студент, готовивший нападение в школе
18:06 Жители Якутии наблюдали необычные для региона вымеобразные облака
17:05 СМИ: в Волгограде произошёл взрыв на заводе по производству радиаторов
16:35 Карл III официально назначил 42-летнего Риши Сунака премьер-министром Великобритании
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK