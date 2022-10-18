Под контролем судебных приставов работодатель внес изменения в трудовую книжку пермячки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жительнице краевой столицы пришлось в суде доказывать факт работы в одном из частных медицинских центров города. Представители организации отрицали нарушения трудового законодательства, ссылаясь на то, что женщина просто исполняла личные поручения одного из начальников, который оплачивал ее услуги в частном порядке и по собственной инициативе.В ходе судебного заседании было установлено, что истица предоставила работодателю все необходимые документы, прошла 4-дневную стажировку и приступила к самостоятельной работе на ресепшене компании. Трудовой договор она не подписывала, но обсуждения с нанимающей стороной всех вопросов устройства на работу убедили ее в том, что официальный документ скоро будет составлен. Гражданка добросовестно приходила на работу согласно графику, реализовала свои профессиональные компетенции, взаимодействовала с клиентами и сторонними организациями, за что получала два раза в месяц денежные средства.В один из дней с ней связался представитель руководства и уведомил, что компания больше не нуждается в ее услугах. При этом уведомления о прекращении трудовых отношений работница не получала, с приказом об увольнении ее не ознакомили. Рассмотрев доводы обеих сторон, суд постановил внести в трудовую книжку необходимые записи о начале и окончании трудовой деятельности.На исполнение в отделе судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю поступил исполнительный документ, обязывающий ООО «Медицинский холдинг «Технологии здоровья»» внести в персональный документ о трудоустройстве записи, подтверждающие работу взыскателя в данной организации.Судебный пристав надлежащим образом уведомил представителей юридического лица о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.Не желая наступления негативных правовых последствий, руководство медклиники поторопилось внести соответствующие изменения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.