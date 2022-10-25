В Управлении Росреестра по Пермскому краю подвели промежуточные итоги «дачной амнистии 2.0»

12.51 Среда, 26 октября 2022
Пермский край: новости дня
1 июля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 478-ФЗ, который продлил «дачную амнистию» еще на пять лет - до 1 марта 2031 года и получил название «дачная амнистия 2.0». Упрощенный порядок позволит решить многолетнюю проблему, когда люди не могли оформить свое жилье, построенное еще в советский период.

Управление Росреестра разработало алгоритм действий для органов местного самоуправления по выявлению объектов, потенциально подпадающих под действие «дачной амнистии 2.0». В результате совместной работы со специалистами администраций в Прикамье выявлено более 15 000 жилых домов без зарегистрированных прав собственности. Из них около 2 000 домов подпадают под действие «дачной амнистии 2.0», большинство из которых расположены в Перми – 1096 жилых дома, а также на территории Кунгурского и Юсьвинского округов.

Однако граждане пока не спешат официально оформить свои права. Так, за 3 месяца действия закона за регистрацией прав обратились 95 человек.

Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует жителям края воспользоваться дачной амнистией и оформить не только дом, но и земельный участок под ним, причем земельный участок в этом случае предоставляется бесплатно.

Советы владельцам индивидуальных домов для оформления прав по «дачной амнистии 2.0»:

1. изучить документы из домашних архивов, которые могут иметь отношение к жилому дому: справки, акты, договоры на оказание услуг по водоснабжению, газо-, теплоснабжению и т. д. Они могут стать основанием для оформления прав на жилой дом и земельный участок;

2. обратиться в Центр технической инвентаризации (БТИ): там могут храниться документы, содержащие описание жилого дома, проведенную инвентаризацию;

3. с имеющимися документами обратиться в администрацию по месту нахождения жилого дома за консультацией;

4. если выяснится, что земельный участок под жилым домом не стоит на кадастровом учете, его нужно образовать. Для подготовки схемы земельного участка необходимо обратиться к кадастровому инженеру;

5. предварительное согласование предоставления земельного участка нужно получить в муниципалитете. Если ответ положительный, у кадастрового инженера нужно заказать межевой план земельного участка и технический план жилого дома, если он не стоит на кадастровом учете;

6. подать документы для постановки участка на кадастровый учет в офисах МФЦ или в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте Росреестра и получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок под жилым домом;

7. администрация примет решение и самостоятельно направит в Росреестр документы о проведении регистрации права собственности на земельный участок, государственном кадастровом учете жилого дома (если он не стоит на учете) и о регистрации права собственности на жилой дом.

Собственникам останется получить готовые документы на жилой дом и земельный участок в местной администрации.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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