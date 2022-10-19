Бухгалтер пермской строительной организации оштрафован за некорректное удержание алиментов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

За неисполнение постановления судебного пристава об удержании денежных средств из заработной платы алиментообязанного работника бухгалтер пермской строительной организации привлечена к административной ответственности.38-летний житель Перми на момент официального трудоустройства в ООО «ТГП-Групп» имел долг перед собственным ребенком в размере более 500 тысяч рублей. В связи с этим судебный пристав отдела по Мотовилихинскому району г. Перми направил по месту дохода должника постановление об обращении взыскания на заработную плату в размере 50%.Спустя полгода сотрудником органов принудительного исполнения была проведена проверка на предмет правильности удержания алиментов, в ходе которой было установлено, что бухгалтер ООО «ТГП-Групп» вычитала из зарплаты работника только текущие ежемесячные платежи в размере 25%, а в счет погашения существующей задолженности денежные средства не удерживала.За нарушение законодательства об исполнительном производстве в отношении ответственного лица был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ. Бухгалтер наказана штрафом в размере 15 тысяч рублей.