Пермская филармония приглашает на XVII Международный фестиваль органной музыки

13.28 Вторник, 25 октября 2022
Пермский край: новости дня
Международный фестиваль органной музыки пройдет в Перми с 31 октября по 9 ноября.

Грандиозный музыкальный форум с 17-летними традициями, предполагающий исследование творческих возможностей клавишно-духового инструмента, знают и любят в Перми, России и во всем мире. Ежегодный фестиваль стал знаковым событием и безусловным брендом Пермского края, у него есть свои традиции, своя публика, свой неповторимый «фирменный» стиль.

Хэдлайнеры фестиваля – органисты из России, Донбасса, Абхазии, Германии и Японии: Александр Хмарный (Донецк); Лилия Печёнкина (Германия); заслуженный артист Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов, солист Абхазской государственной филармонии имени Р.Д. Гумбы Лука Гаделия; Хироко Иноуэ (Япония); главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье», заслуженная артистка Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов Лада Лабзина и Юлия Иконникова, (Москва); заслуженный артист России Даниэль Зарецкий и лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (Санкт-Петербург).

Отвечая концепции фестиваля «Орган +», инструмент-исполин прозвучит с камерным оркестром, роговым оркестром, фортепиано, шотландской волынкой, вистлами, гобоем, флейтой, цимбалами, трубой, дудуком, саксофоном, художественным словом, хоровым пением. Впервые в своей истории орган выступит в тандеме с тибетскими чашами, которыми виртуозно владеет Анна Благая (Казань). Мистическая программа носит название «Орган. Древняя магия» (6+) (3 ноября).

Откроет марафон 31 октября в Органном зале выступление дуэта замечательных молодых музыкантов, лауреатов престижных международных конкурсов – японской органистки Хироко Иноуэ и саксофонистки Вероники Кожухаровой (6+).

В этот же вечер фестиваль откроется и в г. Чусовой. Согласно многолетней традиции вовлечения в орбиту фестиваля территорий Пермского края, это будет выездное выступление музыкантов. На сцене местного КДЦ - заслуженный коллектив Республики Беларусь Государственный камерный оркестр Республики Беларусь (художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист России Евгений Бушков). Солисты - лауреаты международных конкурсов Евгения Камянская, клавир (Пермь) и Елена Костицына, цимбалы (Беларусь). Премьеры программы: Концерт для белорусских цимбал с оркестром В. Курьян и Вариации на тему Паганини для скрипки и фортепиано, ор.posth (аранжировка для солистов и оркестра Е. Бушкова) Э. Изаи (6+).

Оркестр Беларуси выступит и перед пермяками 1 ноября. Но на этот раз солистка Пермской филармонии Евгения Камянская займет свое место за органом (6+).

Еще одна программа с участием первой в истории Перми органистки, солистки краевой филармонии, лауреата международных конкурсов Евгении Камянской - «Орган и его друзья» (6+). Вместе с ней на сцену Органного зала выйдут «пермские звёздочки» - воспитанники школы искусств и музыкальных школ города Перми: Олеся Яманаева (флейта), Василиса Павленко (виолончель), Софья Тюленева (скрипка), а также студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Майя Мокрецова (орган), ученица Евгении Камянской.

Одна из знаковых премьер фестиваля, которая два года откладывалась из-за пандемии, - литературно-музыкальная композиция «Шестое чувство» (поэзия и музыка о любви), которую 9 ноября представят актёр театра и кино Владимир Кошевой (Москва), заслуженный артист России Даниэль Зарецкий, орган, Евгений Зарецкий, фортепиано (Санкт-Петербург) (6+). Автор проекта и музыкальной идеи – Юлия Крылова (Санкт-Петербург).

Неожиданную коллаборацию предлагают слушателям 8 ноября музыканты из Санкт-Петербурга и Перми (6+). На сцене Органного зала Российский роговой оркестр (художественный руководитель и дирижёр – Сергей Поляничко) и солисты - Екатерина Маришкина, орган, Вардан Арутюнян, дудук, Ярослав Хлопонин, труба. Пермь представит Константин Березин, ударные.

Обязательная страница фестиваля – участие в программе коллективов и солистов Пермской филармонии. Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России Владислав Новик) и Юлия Иконникова, орган (Москва) исполнят премьеру «Литургия мира» Антона Вискова (6+) (4 ноября).

Еще один музыкальный тандем образуют лауреат Всероссийского и международных конкурсов Оркестр русских народных инструментов имени В.А. Салина (художественный руководитель и дирижер — заслуженный работник культуры РФ Галина Токарева) и органист из Абхазии Лука Гаделия (6+) (7 ноября). По словам музыканта, которого называют брендом Абхазии, он никогда ранее не выступал с оркестром народных инструментов. Также впервые будут исполнены «Славянский концерт» для органа и камерного оркестра (переложение для органа и оркестра русских народных инструментов) С. Слонимского и «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. «Я думаю, Гершвина в таком составе никто и никогда не играл!» - убежден Лука Гаделия.

Пермская филармония, наверное, - единственная в стране, которая ежегодно включает в афишу фестиваля программы для самых юных слушателей. Легендарный советский полнометражный мультфильм-сказку «Снежная королева» (1957) в сопровождении авторской органной импровизации представит на суд публики Лада Лабзина (6+) (3 ноября).

Еще на одну детскую программу - «Тайны музыкальной шкатулки» - 6 ноября приглашают Лилия Печёнкина, орган (Германия), Альберт Макаров, художественное слово (Пермь), Елена Полторацкая, песочная анимация (Пермь) (6+).

Все программы XVII Международного фестиваля органной музыки будут транслироваться в режиме онлайн в филиалы Виртуального концертного зала Пермской филармонии в территориях края.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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