В Пермском Политехе пройдет научный форум с участием зарубежных ученых

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Научный форум «Образование, наука и производство в цифровом машиностроении и материаловедении-2022» состоится с 10 по 14 октября на базе механико-технологического факультета. В мероприятии примут участие более 200 ученых и работников промышленности из России, ближнего и дальнего зарубежья, а также 10 предприятий-участников из Прикамья. Форум пройдет впервые.Гостей ждет VI научно-практическая конференция с международным участием «Инновационные технологии в материаловедении и машиностроении — ИТММ-2022», а также мастер-классы с ведущими учеными из России, Болгарии, Китая, Индии и круглые столы с представителями Пермской Торгово-промышленной палаты, предприятий Прикамья и других регионов страны.Кроме того, состоится школьный трек с абитуриентами и преподавателями для выявления перспективных инновационных идей и научных разработок учащихся.Тематики форума будут касаться цифровых технологий машиностроения и материаловедения, современных и инновационных технологий сварки, теории и технологии нанесения покрытий, промышленного PR и многого другого.Целью форума является обмен научно-технической информацией, определение перспективных направлений повышения качества, конкурентоспособности и технологического обеспечения производства деталей машиностроения, формирование системного подхода при подготовке научных и производственных кадров через согласование программ школьного, высшего образования и научно-технического развития.Работа мероприятия направлена на дальнейшую консолидацию ученых, представителей промышленных предприятий и учащихся для содействия техническому прогрессу в области машиностроения и повышению качества подготовки инженерных кадров.