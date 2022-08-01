В Перми почтили память погибших в Первой мировой войне

14.04 Вторник, 2 августа 2022
Пермский край: новости дня
Марсель Габдульбаров
1 августа на Егошихинском некрополе прошло памятное молодежное мероприятие, посвященное началу Первой мировой войны (1914-1918).

В нем приняли участие школьники из Городского совета старшеклассников во главе с председателем Иваном Угольниковым и юнармейцы из медиа-отряда “Феникс” вместе со своим наставником А.С. Куляпиным. После небольшого субботника на территории вокруг памятника и могилы уроженца Пермской губернии, Георгиевского кавалера Г.О. Гакена, павшего смертью храбрых 14 ноября 1914 года, к памятнику русским солдатам – участникам Первой мировой войны были возложены красные гвоздики. Затем проведен “урок мужества” для присутствующих на мероприятии школьников.

Напомним, “День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов”, является официальной памятной датой в России, которая отмечается с 2013 года. В этот день 1 августа (по старому стилю 19 июля) 1914 года кайзеровская Германия, состоявшая совместно с Австро-Венгрией и Италией в Тройственном союзе, объявила России войну.

Памятная дата отмечается панихидами по убиенным русским воинам в церквях и возложениями цветов к местам захоронений павших солдат и офицеров.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Первая неделя августа в Свердловской области будет теплой
01 августа 2022
Синоптики предупредили свердловчан о смоге
29 июля 2022
Житель Краснотурьинска поймал строителей газопровода на воровстве металла
26 июля 2022
Свердловчанину вынесли приговор за ограбление ветерана ВОВ
25 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:56 В Пермском Политехе нашли способ увеличить прочность космической техники
15:41 Технология экологов Пермского Политеха поможет экономично очистить воду от отходов ЦБП
14:04 В Перми почтили память погибших в Первой мировой войне
11:14 Открытия недели в Пермской Горьковке
10:11 Управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю принимает меры по поддержке граждан-должников
15:56 Настоящий сын Отечества – в Перми простились с погибшим на Донбассе тренером Шваревым
15:03 Ученые Пермского Политеха установили основные причины плохой звукоизоляции
14:24 В студклубе ПГМУ с успехом прошел фестиваль коми-пермяцкой культуры
11:58 Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации.
12:12 Пермская Горьковка открывает новые экспозиции
12:06 Пермский пристав планирует участвовать в Пермском международном марафоне
12:02 Под контролем судебных приставов Прикамья виновник аварии возместил моральный ущерб пострадавшему
10:26 Названы лауреаты Строгановской премии за 2021 год
14:15 При поддержке ПЦБК в Перми запустили экскурсии по маршруту «Мое родное Голованово»
12:28 Программа ученых Пермского Политеха повысит качество крупных деталей самолетов и машин
12:27 Сведения более чем о двух тысячах объектов недвижимости Прикамья обновлены в ЕГРН
12:22 Пермский театр оперы и балета отправится на гастроли в Санкт-Петербург
09:36 В Красновишерске судебные приставы защитили права несовершеннолетнего на финансовую поддержку
13:39 Математическая модель ученых Пермского Политеха спрогнозирует увеличение объема добычи нефти
13:10 «Зов Пармы» объединил более 12 тысяч человек
13:03 В Левшино ввели в эксплуатацию новую детскую поликлинику
Все новости
15:47 Песков: Россия понимает «чувствительное отношение» Китая к вопросу по Тайваню
15:14 В ХМАО задержаны трое подозреваемых в убийстве медвежонка, сообщили в МВД
14:33 «ВКонтакте»: пост на странице Медведева о границах России был опубликован сторонним пользователем
13:38 ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
12:56 Полиция проводит обыски в новосибирском Росздравнадзоре
12:13 Авианосцы, истребители, протесты и «минирование»: о ситуации перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
10:53 В сточных водах штата Нью-Йорк обнаружили вирус полиомиелита
09:56 Губернатор Калифорнии объявил в штате режим ЧС из-за распространения оспы обезьян
09:35 В Вашингтоне возле Капитолия произошла стрельба
23:27 Бывшему футболисту «Урала» грозят уголовные дела после доноса депутата Госдумы
18:21 В ГД внесен законопроект, запрещающий усыновлять детей-сирот из России гражданам «недружественных стран»
17:22 В Москве при попытке получить взятку в 10 миллионов рублей задержан подполковник полиции
16:42 Папа Римский Франциск посетит Казахстан 13-15 сентября
15:29 Nikkei Asia: США перемещают самолеты и авианосцы ближе к Тайваню перед возможным визитом Пелоси
14:35 В Кении женщины-кандидаты подвергаются нападениям перед всеобщими выборами
13:17 В Багдад на фоне массовых протестов введены войска, им запретили применять боевые и резиновые пули
11:52 Волгоградская колония требует взыскать с заключенного 1041 руб. 53 коп. за услуги фельдшера, бинты и зелёнку
11:01 В Находке из-за обильных ливней затопило улицы, очевидцы сообщают о «плывущих» автомобилях
10:11 Оперштаб: в Верхоянском районе Якутии из-за наводнения повреждены 347 индивидуальных и 85 многоквартирных домов
09:35 Cуд продлил шаману Габышеву принудительное лечение в психиатрической больнице
17:02 СМИ: В Башкирии задержан врио главы МВД, у него прошли обыски
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK