В Перми почтили память погибших в Первой мировой войне

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

1 августа на Егошихинском некрополе прошло памятное молодежное мероприятие, посвященное началу Первой мировой войны (1914-1918).В нем приняли участие школьники из Городского совета старшеклассников во главе с председателем Иваном Угольниковым и юнармейцы из медиа-отряда “Феникс” вместе со своим наставником А.С. Куляпиным. После небольшого субботника на территории вокруг памятника и могилы уроженца Пермской губернии, Георгиевского кавалера Г.О. Гакена, павшего смертью храбрых 14 ноября 1914 года, к памятнику русским солдатам – участникам Первой мировой войны были возложены красные гвоздики. Затем проведен “урок мужества” для присутствующих на мероприятии школьников.Напомним, “День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов”, является официальной памятной датой в России, которая отмечается с 2013 года. В этот день 1 августа (по старому стилю 19 июля) 1914 года кайзеровская Германия, состоявшая совместно с Австро-Венгрией и Италией в Тройственном союзе, объявила России войну.Памятная дата отмечается панихидами по убиенным русским воинам в церквях и возложениями цветов к местам захоронений павших солдат и офицеров.