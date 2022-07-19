На коллегии регионального Росреестра наградили лучших кадастровых инженеров

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Управлении Росреестра по Пермскому краю состоялось расширенное заседания коллегии по итогам 1 полугодия. Мероприятие началось с необычного формата – делового завтрака с заместителями руководителя Управления. За чашкой чая и кофе участники коллегии в неформальной обстановке пообщались на темы «15 главных правил делового этикета», «Проектное мышление как корпоративный стиль», «О патриотической воспитательной работе в Управлении».«Разговор получился живым и интересным, коллеги активно принимали участие в обсуждениях. Такой формат полуофициального делового общения, безусловно, следует внедрять в корпоративную культуру Управления», - считает заместитель руководителя Наталья Носкова.В официальной части Коллегии подведены промежуточные итоги реализации на территории Пермского края Закона № 79-ФЗ о «гаражной амнистии». За 10 месяцев с начала действия закона на территории Пермского края оформлено прав на 1861 земельный участок общей площадью 55690 кв. м и 689 гаражей.По количеству предоставленных земельных участков в целом Пермский край занимает лидирующие позиции среди регионов. Из муниципалитетов в лидерах Пермский муниципальный округ, город Березники, Нытвенский городской округ, Кунгурский муниципальный округ, город Пермь и Верещагинский городской округ. Активная работа проводится в Чусовском городском округе.Взаимодействие с владельцами гаражей на конкретной территории позволило выявить перечень документов, которые могут наравне с указанными в законе стать основанием для приобретения прав на земельный участок и гараж в соответствии с законом субъекта РФ.В результате взаимодействия Управления Росреестра с краевым Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности 01.07.2022 принят Закон Пермского края от 01.07.2022 № 91-ПК, которым существенно расширен перечень документов, позволяющих легализовать права граждан на гаражи и приобрести земельные участки под ними.«Признавая предварительные итоги реализации в Прикамье «гаражной амнистии» успешными, Управление как центр компетенций в реализации данного закона и дальше будет оказывать содействие в решении проблемных вопросов, выявлять и транслировать лучшие практики муниципалитетов», - отметила руководитель регионального Росреестра Лариса Аржевитина.«Проведена огромная методологическая работа для успешной реализации закона о «гаражной амнистии» на территории нашего края. Представлены различные инструменты для использования в конкретных муниципалитетах в зависимости от их социально-экономического положения. Активная реализация данного закона будет способствовать дальнейшему развитию территорий и защитит права граждан, - подчеркнул заместитель председателя Общественного совета при Управлении Росреестра по Пермскому краю, заведующий кафедрой кадастра недвижимости и природных ресурсов факультета землеустройства и кадастра ПГАТУ Александр Желясков. - Лучшие практики и методики по реализации закона планируем транслировать нашим студентам, а также специалистам органов местного самоуправления».Председатель Молодежного совета Управления Андрей Астапкин рассказал о мероприятиях, проводимых под эгидой Молодежного совета. Участие в акциях благотворительного фонда «Берегиня» – «Умножай любовь» и «Коробка храбрости», адресная помощь подопечным фонда; посещение Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в г. Кунгуре в рамках участия в региональном проекте «Вернуть детство»; участие сотрудников Управления в краевом мероприятии, посвященном годовщине воссоединения России и Крыма, участие в Весеннем Кубке Чистоты «Чистые игры», участие в мероприятиях, приуроченных к Дню Победы «Мирный май»; Дне молодежи, традиционные встречи со студентами – вот далеко не полный список добрых дел, совершенных сотрудниками Управления в рамках проекта «Большие сердца Росреестра».В преддверии Дня кадастрового инженера руководитель регионального Управления Росреестра Лариса Аржевитина вручила благодарственные письма лучшим кадастровым инженерам, работающим в Прикамье, из саморегулируемых организаций «Кадастровые инженеры юга», «Союз кадастровых инженеров», «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», «Содружество», «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров».«Благодарю вас за высокое качество кадастровых работ, добросовестное отношение и преданность профессии. Желаю благополучия, оптимизма и успехов в трудовой деятельности», - поздравила коллег Лариса Аржевитина.