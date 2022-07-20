Сразу несколько крупных спортивных событий пройдут в Пермском крае в ближайшие выходные

Марина Осипова © Вечерние ведомости

23 июля состоится масштабный открытый турнир по быстрым шахматам «Кубок президента федерации шахмат Пермского края» с гарантированным призовым фондом 30000 рублей. Участие в нем примут более 100 профессиональных шахматистов из разных регионов России и Пермского края. По своему профессиональному уровню турнир собрал сильнейших шахматистов Пермского края, а также гостей из разных регионов России, среди них 1 гроссмейстер, 2 международных мастера, 9 ФИДЕ мастеров, множество КМС и перворазрядников. Ожидается, что турнир посетит чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.Соревнования пройдут в необычной локации – на 4 этаже ТЦ IMALL Эспланада. Начало в 12:00.В субботу в Кунгурском муниципальном округе состоится трейл-забег «White Fest». Спортивная часть будет включать в себя трейловые забеги на различные дистанции, велогонку и заплыв. Стартовый городок фестиваля будет расположен в с.Бым Кунгурского муниципального округа, финиш забегов и велогонки пройдет на Белой горе. Это одна из самых известных достопримечательностей Пермского края. С высоты горы, на которой расположен монастырь, открываются потрясающие виды на бескрайние поля и леса. На мероприятии ожидается около тысячи участников из разных регионов России. К Пермский край уже едут спортсмены-любители из десяти субъектов. В нынешнем году фестиваль впервые разделен на 2 дня, кроме спортивной программы пройдёт музыкальный фестиваль под открытым небом, лучшие пермские музыкальные команды будут исполнять хиты и авторскую музыку.Ознакомиться с дополнительной информацией можно на сайте организаторов https://whitefest.permrun.ru/.23 июля в Перми состоится экстремальный забег «Стальной характер». Участие в нем примут порядка 3 тысяч человек. Они преодолеют препятствия в экстремальных условиях. В этом году им предстоит пройти пять уникальных трасс протяжённостью в 3, 5, 7, 9 и 11 км. На каждой из них участникам необходимо будет справиться с более 20 препятствиями, в том числе грязевыми. «Стальной характер» - это форма соревнований, рассчитанная на одиночное, парное и командное выступление. Соревнования пройдут на Иван-горе — в пяти километрах от села Гамово.В воскресенье, 24 июля, состоится Первенство России по триатлону – виду спорта, где проверяется выносливость атлетов сразу по нескольким дисциплинам. Сначала участникам предстоит преодолеть водную дистанцию, затем проехать 5 км на велосипеде и в конце – пробежать на скорость 2,5 км. К соревнованиям присоединятся более 300 спортсменов, 100 из них выступят в категории профессионалов, остальные – в любительском зачете. Это уже вторые крупные соревнования по триатлону, которые пройдут в столице региона.Состязания начнутся в 8:00 и пройдут в районе набережной и железнодорожного вокзала Пермь-1. По словам экспертов, это место удобно и хорошо вписывается в общий маршрут соревнований. В прошлом году в этой локации состоялся финал Кубка России, и он получил положительные отзывы от участников. Накануне основного старта, 23 июля, на набережной состоится женский забег. Он начнется в 16.00, после него пройдет детский забег.В связи с проведением мероприятия временно изменится движение автотранспорта. С 07.00 23 июля до 13.00 24 июля будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств по следующим автомобильным дорогам общего пользования местного значения:ул. Монастырская (на участке от ул. Осинской до дома по адресу ул. Монастырская, 2);ул. Петропавловская (на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской);Комсомольский проспект (от ул. Монастырской до ул. Петропавловской).С 07.00 до 13.00 24 июля будет временно прекращено движение всех видов транспорта по следующим автомобильным дорогам общего пользования местного значения:ул. Монастырская (на участке от ул. Осинской до дома по адресу ул. Монастырская, 2);ул. Куйбышева (на участке от ул. Окулова до ул. Советской);ул. Газеты Звезда (на участке от ул. Советской до дома по адресу ул. Газеты Звезда, 2а);ул. Газеты Звезда (на участке от ул. Советской до ул. Ленина);ул. Сибирская (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);ул. 25 Октября (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);ул. Максима Горького (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);ул. Советской (на участке от ул. Газеты Звезда до Тополевого переулка);ул. Петропавловская (на участке от Тополевого переулка до ул. Сибирской);Комсомольский проспект (от ул. Монастырской до ул. Ленина).Также ограничения коснутся посещения самой набережной.