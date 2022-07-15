В Пермском Политехе определили влияние погоды на дальность хода электромобиля

14.39 Пятница, 22 июля 2022
Пермский край: новости дня
Несмотря на значительный рост количества электромобилей во всем мире, низкие темпы развития данного рынка в России можно связать с малым количеством электрозарядных станций, большой протяженностью страны, сложными природно-климатическими условиями и низкой проработкой проблемы определения реального запаса хода электромобиля на одном заряде батареи. Ученые Пермского Политеха определили влияние погодных условий на дальность хода электромобиля для регионов, где большую часть года наблюдаются близкие к нулю и отрицательные температуры.

Исследование опубликовано в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика» 2022 года.

По словам специалистов, проведенные ранее исследования показали только качественную зависимость энергопотребления электромобиля от внешних факторов: манеры вождения, специфики зарядки и низких или высоких температур, которые увеличивают расход электроэнергии практически в два раза по сравнению с оптимальным режимом работы. Однако политехниками были установлены количественные закономерности влияния внешних факторов на запас хода электромобиля.

— Дорожные условия, эффективность рекуперации энергии в силовой установке, т. е. когда происходит частичный возврат энергии, затраченной ранее на передвижение электромобиля, рельеф местности, температура окружающей среды, режим вождения — все это существенно важные показатели, влияющие на дальность хода электрокара. Связано это как с низкой эффективностью при неоптимальных температурах, так и с использованием кондиционера или отопителя для поддержания оптимальной температуры в салоне автомобиля. При этом снижение дальности хода может достигать 40% в холодные зимние или жаркие летние дни, — сообщает кандидат технических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой «Автомобили и технологические машины» Евгений Генсон.

— В ходе математического моделирования учитывалось влияние основных эксплуатационных факторов, таких как масса автомобиля, дорожные условия движения, эффективность процессов преобразования энергии в силовой установке, на изменение запаса хода электромобиля, — поделился старший преподаватель кафедры «Автомобили и технологические машины» Дмитрий Беляев.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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