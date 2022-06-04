Эксперты Кадастровой палаты по Пермскому краю пояснили, как поставить на учёт дом на садовом участке

Марина Осипова © Вечерние ведомости

«Имею в собственности садовый земельный участок, построил на нем дом, хотел бы его зарегистрировать. Как это сделать?»До 1 марта 2026 Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ оформление прав на жилой или садовый дом, созданный на участке для ведения садоводства в границах населённого пункта, допускается на основании технического плана. При этом важно, чтобы постройка соответствовала параметрам индивидуального жилого дома, установленным Градостроительным кодексом РФ: отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.Для подготовки технического плана необходимо обратиться к кадастровому инженеру и заключить с ним договор подряда. Срок подготовки технического плана не должен превышать трёх рабочих дней в соответствии с п.7.1. статьи 36 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ.После изготовления и получения на руки технического плана в электронной форме (на диске) необходимо подать в орган регистрации заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на построенный дом. Сделать это можно лично – через МФЦ, или через интернет – на сайте rosreestr.gov.ru. В последнем случае для использования сервиса понадобятся учётная записи на сайте Госуслуги и электронно-цифровая подпись.Также заявление на оформление дома и прилагающийся к нему технический план в орган регистрации может подать и сам кадастровый инженер. Для этого нужно включить в договор подряда соответствующий пункт по согласованию сторон.Вне зависимости от способа подачи собственнику также необходимо будет оплатить государственную пошлину за регистрацию права собственности на построенный дом в размере 350 рублей.Если садовый земельный участок был предоставлен или приобретён до 1998 года, сведения о праве собственности на него могут отсутствовать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). О наличии или отсутствии таких сведений в ЕГРН поможет узнать выписка из ЕГРН "Об объекте недвижимости", которую можно заказать в МФЦ или посредством электронных сервисов: rosreestr.gov.ru и spv.kadastr.ru.В случае, если сведения о праве собственности отсутствуют в выписке из ЕГРН, земельный участок под построенным домом также необходимо оформить. Для этого в орган регистрации нужно подать заявление о государственной регистрации прав на земельный участок, свидетельство о праве собственности или любой другой правоустанавливающий документ на землю, а также документ об оплате государственной пошлины за регистрацию прав на земельный участок в размере 350 рублей.