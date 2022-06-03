Пермский Политех заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа

12.40 Четверг, 9 июня 2022
Пермский край: новости дня
Соответствующий документ был подписан ректором ПНИПУ Анатолием Ташкиновым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой 7 июня в рамках пленарного заседания ХIII международного IT-форума с участием стран ШОС и БРИКС.

Стороны договорились об объединении усилий в создании Образовательного центра в г. Когалыме (филиала Пермского Политеха) в целях подготовки инженерных кадров с цифровыми компетенциями для нефтегазовой отрасли России в соответствии с передовыми международными стандартами в образовательной деятельности.

Напомним, что открытие Образовательного центра состоится в 2023 году. Помимо основных профессиональных образовательных программ, студентам будут предложены дисциплины по выбору, в числе которых «Искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли», «Цифровые двойники», «Big Data» и многие другие.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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